إطلاق مشروع "ذا ريج" لسياحة منصات النفط البحرية الفاخر.. هنا التفاصيل

وأبان أنّ المشروع يضمُّ مجموعة واسعة من الخيارات السياحية المتعددة التي تشمل الإقامة والترفيه، من بينها ثلاثة فنادق بإجمالي "800" غرفة، و"11" مطعمًا، ومتنزه لألعاب المغامرات ورياضات الإثارة، ومرسى عالمي، ومهابط للطائرات المروحية، فيما سيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المائية تشمل مركزًا خاصًّا للغوص، إضافة إلى متنزه للألعاب الترفيهية والمائية، ومركز للرياضات الإلكترونية، ومسرح تفاعلي، وساحة متعددة الأغراض.