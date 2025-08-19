نمو غير مسبوق.. 30 ترخيصًا يوميًا لقطاع السياحة والسفر في المملكة خلال 2025

كما ارتفع عدد تراخيص خدمات السفر والسياحة إلى أكثر من 2900 ترخيص في الربع الأول من العام الجاري، بمعدل يفوق 30 ترخيصًا جديدًا يوميًا، محققًا نموًا بنسبة 37% مقارنة بالعام السابق. وسجّلت تراخيص الإرشاد السياحي بدورها نموًا لافتًا بنسبة 113% لتصل إلى نحو 3900 ترخيص.