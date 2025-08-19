نمو غير مسبوق.. 30 ترخيصًا يوميًا لقطاع السياحة والسفر في المملكة خلال 2025

تشهد المملكة العربية السعودية طفرة نوعية في قطاع السياحة، انعكست على حركة التراخيص الممنوحة لمرافق الضيافة وخدمات السفر والإرشاد السياحي، في ظل تزايد أعداد الزوّار وتنظيم فعاليات عالمية باتت محط أنظار المهتمين بالسياحة حول العالم.
وأظهرت بيانات رسمية أن تراخيص مرافق الضيافة السياحية ارتفعت بنسبة 78% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، لتتجاوز 4900 رخصة، في حين قفز عدد الغرف المرخّصة بنسبة 53% ليصل إلى أكثر من 523 ألف غرفة بنهاية مارس الماضي.
كما ارتفع عدد تراخيص خدمات السفر والسياحة إلى أكثر من 2900 ترخيص في الربع الأول من العام الجاري، بمعدل يفوق 30 ترخيصًا جديدًا يوميًا، محققًا نموًا بنسبة 37% مقارنة بالعام السابق. وسجّلت تراخيص الإرشاد السياحي بدورها نموًا لافتًا بنسبة 113% لتصل إلى نحو 3900 ترخيص.
ويأتي هذا النشاط في ظل التسهيلات الاستثمارية التي وفّرتها المملكة لجذب المستثمرين، من خلال إعفاءات من الرسوم، وخدمات إلكترونية متطوّرة، وقنوات خدمة موحدة، مما ساهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة واعدة للاستثمار السياحي.