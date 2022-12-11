بالصور جبال الأطلس.. حديث العالم بعد تأهل "الأسود" فما قصة سلسلة الألب الإفريقية؟

هي سلسلة جبلية شاهقة، وهي الأعلى في شمال قارة أفريقيا، إذ ترتفع نحو 4167 متراً فوق سطح البحر، ويُطلق على أعلى قمّةٍ فيها اسم جبل توبقال، وتمتدّ هذه السلسلة في عدة دول تشمل الجزائر وتونس والمغرب، حيث يصل امتدادها إلى نحو 12 الف كم، وأخذ اسمها من اسم المحيط الأطلنطي الذي تطل عليه بمسافات كبيرة، كما أن الجزء الأكبر يقع في المغرب، لذا لقب المنتخب المغربي لكرة القدم بلقب "أسود الاطلس"، فتعود تلك التسمية إلى وجود نوع من الأسود النادرة التي عاشت بجبال الأطلس حتى نهاية القرن العشرين ولكنها انقرضت الآن.