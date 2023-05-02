الفنادق العالمية تتجه للاستدامة والوصول إلى "صفر كربون" دون التأثير على ضيوفها

في يومه الثاني أكد مسؤولو الفنادق العالمية بمعرض سوق السفر العربي اتجاه العالم نحو عمليات الاستدامة، والوصول إلى "صفر كربون"، والحفاظ على البيئة تشجيعًا للسياحة.
وأشار تيم كوردون، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة فنادق راديسون في الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أن سوق السفر العربي فرصة جيدة للتواصل مع النظراء في صناعة الضيافة، والكشف عن الخطط التوسعية الحديثة، فضلاً عن العمل معًا لإنجاح السياحة المستدامة، وإحداث تأثير إيجابي على الكوكب، مع توقُّع نمو القطاع مع ازدهار صناعة السفر والسياحة في منطقة الخليج العربي عبر تقديم خدمات وتجارب استثنائية، وفرص استثمارية متنوعة. مؤكدًا الالتزام بالاستدامة، والسعي لتحقيق بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الممارسات المستدامة في جميع الفنادق.
كما أوضح المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في مجموعة أسكوت العالمية للفنادق أن سوق السفر العربي يواكب أحدث المستجدات التي تخص القطاع السياحي في المنطقة والعالم. ومع ازدهار صناعة السفر والسياحة تعتزم المجموعة الارتقاء والنمو، وإدخال التكنولوجيا والممارسات الصديقة للبيئة في جميع الفنادق؛ وذلك من أجل تقديم خدمة متكاملة.