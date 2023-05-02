الفنادق العالمية تتجه للاستدامة والوصول إلى "صفر كربون" دون التأثير على ضيوفها

وأشار تيم كوردون، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة فنادق راديسون في الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أن سوق السفر العربي فرصة جيدة للتواصل مع النظراء في صناعة الضيافة، والكشف عن الخطط التوسعية الحديثة، فضلاً عن العمل معًا لإنجاح السياحة المستدامة، وإحداث تأثير إيجابي على الكوكب، مع توقُّع نمو القطاع مع ازدهار صناعة السفر والسياحة في منطقة الخليج العربي عبر تقديم خدمات وتجارب استثنائية، وفرص استثمارية متنوعة. مؤكدًا الالتزام بالاستدامة، والسعي لتحقيق بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الممارسات المستدامة في جميع الفنادق.