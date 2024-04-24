مطار الأحساء الدولي.. إضافة سياحية جديدة تخدم المنطقة الشرقية

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية دور منظومة المطارات الحيوي في تحقيق رؤية السعودية 2030، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية عبر تحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وانعكاس هذا على تحقيق أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، ومن بينها مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويًا، من أكثر من 250 وجهة في العالم، علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع بحلول العام 2030.