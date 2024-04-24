مطار الأحساء الدولي.. إضافة سياحية جديدة تخدم المنطقة الشرقية

يبعد مطار الدمام عن الأحساء 150 كيلومترًا، وهو أحد المطارات الخليجية التي تخدم المنطقة مثل مطارات الدوحة، البحرين، ودبي، تستخدم لسفر مواطني الأحساء إلى الوجهات الدولية؛ مما يسبب جهدًا إضافيًا يوفره بعد التشغيل الفعلي لتوسعة مطار الأحساء الدولي (جنوب غرب الهفوف).
ودشن الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي، والذي يهدف إلى خدمة المسافرين من وإلى محافظة الأحساء، وينعكس إيجابًا على مستهدفات تنموية وحيوية من أبرزها تعزيز الحركة الجوية في المنطقة، واستيعاب الطلب المتزايد في الجانب السياحي، حيث تزخر المنطقة بعناصر الجذب السياحي على المستويين المحلي والإقليمي.
من جانب آخر، قال المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية: إن مطار الأحساء شهد قفزة كبيرة في الطاقة الاستيعابية بعد أعمال التوسعة من 400 ألف مسافر إلى مليون مسافر، مضيفًا أن أعمال التطوير اشتملت على رفع الطاقة التشغيلية لمنصات إنهاء إجراءات السفر إلى 12 منصة للرحلات الدولية والداخلية بنسبة تزيد على 40 %، إضافة إلى زيادة عدد منصات الجوازات بنسبة 100 % لكي تصل إلى 16 منصة للقدوم والمغادرة.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية دور منظومة المطارات الحيوي في تحقيق رؤية السعودية 2030، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية عبر تحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وانعكاس هذا على تحقيق أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، ومن بينها مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويًا، من أكثر من 250 وجهة في العالم، علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع بحلول العام 2030.