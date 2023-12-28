"أكور" تقرر إنشاء 50 فندقًا بالسعودية وأفريقيا خلال 5 سنوات.. هنا التفاصيل

وتمثل سلسلة فنادق أكور رقمًا عالميًا صعبًا في عالم الفندقة والسياحة، حيث تمتلك أكور التي تأسست سنة 1967 ما يناهز 4 ألاف فندق عبر العالم بـ 17 اسمًا وماركة مختلفة. كما سجلت هذه السلسلة أرباحًا جملية بقيمة 5.6 مليار يورو سنة 2015 ، وتشغل أكور 190 ألف عامل عبر العالم، وهي أرقام جعلت من هذه السلسلة المشغل العالمي الأول للفنادق.