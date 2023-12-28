"أكور" تقرر إنشاء 50 فندقًا بالسعودية وأفريقيا خلال 5 سنوات.. هنا التفاصيل

أكد جان ريش، نائب الرئيس الإقليمي لتطوير أعمال العلامات التجارية الفاخرة بشركة "أكور" الفرنسية أن شركته قررت إنشاء وافتتاح 50 فندقًا في المملكة العربية السعودية وأفريقيا .
مشيراً إلى أن قطاع السياحة السعودي يعد سوقاً جديداً وأن "أكور" تجري الآن عملية إعادة هيكلة لأنشطتها في المملكة العربية السعودية، ولهذا السبب فإن الحوافز التي تقدمها تحفز وتشجع المستثمرين دائمًا .
وأضاف ريشر أن المملكة العربية السعودية ومصر والمغرب المغربي وتركيا تعد من الوجهات المهمة لمجموعة أكور.
وتمثل سلسلة فنادق أكور رقمًا عالميًا صعبًا في عالم الفندقة والسياحة، حيث تمتلك أكور التي تأسست سنة 1967 ما يناهز 4 ألاف فندق عبر العالم بـ 17 اسمًا وماركة مختلفة. كما سجلت هذه السلسلة أرباحًا جملية بقيمة 5.6 مليار يورو سنة 2015 ، وتشغل أكور 190 ألف عامل عبر العالم، وهي أرقام جعلت من هذه السلسلة المشغل العالمي الأول للفنادق.