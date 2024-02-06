"سوق السفر": الشباب السعودي ينفق 40 مليار ريال على السياحة

وأضافت: «يركز العاملون في قطاع السفر بشكل كبير على المسافرين الأقل عمرًا من هذه الشريحة، ولكن من المنطقي تمامًا أن يهيمن (الجيل X) على القيمة السوقية للمسافرين إلى الخارج نظرًا لطبيعة التركيبة السكانية في المنطقة. كما أن معظم الأشخاص ضمن هذه الشريحة العمرية يركزون على تغيير أنماط حياتهم، والبحث عن توازن أكثر استدامة بين العمل والحياة، وقضاء المزيد من الوقت مع عائلاتهم خلال العطلات ومن خلال الجمع بين العمل والترفيه».