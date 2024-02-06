"سوق السفر": الشباب السعودي ينفق 40 مليار ريال على السياحة

تنعقد فعاليّات معرض «سوق السفر العربي 2024» خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.
ويسلط المعرض الضوء على التوقعات بخصوص نمو سوق الرحلات الخارجية من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، والذي يرجع بشكل رئيس إلى تفضيلات المسافرين من شريحة فوق الـ 40 عامًا.
وأشار تقرير أصدرته مؤسسة (Research Nester) والتي يوجد مقرها في مدينة نيويورك، إلى أن الشريحة العمرية للأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1965 و1980، والتي تعرف بـ (الجيل X) تقود النمو الكبير في نمو حجم وقيمة السفر إلى الخارج من دول مجلس التعاون الخليجي.
ويسلط التقرير الضوء على أبرز الأسباب التي توضح هيمنة هذه الشريحة على هذا النمو في المنطقة، وخصوصًا في أسواق الإمارات والسعودية.
وقالت دانييل كيرتس، مديرة معرض سوق السفر العربي: «هناك نسبة كبيرة ضمن هذه الشريحة التي تتراوح بين 43 إلى 58 عامًا ممن يشغلون مناصب عليا في شركاتهم، ما يجعل منهم أكثر ميلاً إلى السفر بانتظام في رحلات عمل إلى الخارج. كما يتمتع الكثير منهم بقدرة إنفاق كبيرة. ويشمل ذلك أيضًا رواد الأعمال الناجحين في هذه المرحلة من حياتهم المهنية ممن أصبحوا قادرين على السفر بشكل متكرر وتحمل تكاليف السفر بسهولة».
وأضافت: «يركز العاملون في قطاع السفر بشكل كبير على المسافرين الأقل عمرًا من هذه الشريحة، ولكن من المنطقي تمامًا أن يهيمن (الجيل X) على القيمة السوقية للمسافرين إلى الخارج نظرًا لطبيعة التركيبة السكانية في المنطقة. كما أن معظم الأشخاص ضمن هذه الشريحة العمرية يركزون على تغيير أنماط حياتهم، والبحث عن توازن أكثر استدامة بين العمل والحياة، وقضاء المزيد من الوقت مع عائلاتهم خلال العطلات ومن خلال الجمع بين العمل والترفيه».
ويشير التقرير إلى أن إنفاق هذه الشريحة (الجيل X) في السعودية بنحو 11.1 مليار دولار أي ما يقارب 40 مليار ريال أي ما يعادل 41 % من إجمالي القيمة السوقية لقطاع السفر إلى الخارج من السعودية والتي ستصل إلى نحو 27 مليار دولار بحلول عام 2028.
وأضافت أنه مع بدء هذا الجيل في التقدم في السن والوصول إلى مرحلة التقاعد، فمن الطبيعي أن يصبح جيل الألفية الحالي الأكثر هيمنة على حصة سوق السفر الخارجي في العقد المقبل.
وتعد أوروبا الوجهة المفضلة للسياح من السعودية، وستصل القيمة السوقية إلى إنفاق هؤلاء المسافرين إلى 13.2 مليار دولار بحلول عام 2028، مقارنة بـ 7.4 مليارات دولار فقط في عام 2019.
وتشمل الوجهات الرئيسة الأخرى للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا كلاً: من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وسويسرا والولايات المتحدة والهند وأستراليا وماليزيا وسنغافورة وجنوب إفريقيا.
ويلفت هذا الارتفاع في حجم إنفاق المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي اهتمام الكثير من الوجهات الدولية بطبيعة الحال.