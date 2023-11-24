أكثر من 50% للمملكة.. هذا عدد الشركات الخليجية التي تعمل في مصر.. تعرَّف عليه

كشف اتحاد الغرف السعودية عن حجم الاستثمارات الخليجية في جمهورية مصر العربية، التي تلعب دورًا مؤثرًا في التنمية الاقتصادية.
وعبر حسابه في منصة "إكس" أكد الاتحاد أن الاستثمارات الخليجية في مصر تُقدر قيمتها بنحو 67 مليار دولار، منها 35 مليار دولار استثمارات سعودية (تمثل 52.2% من إجمالي الاستثمارات).
وأشار اتحاد الغرف إلى أن هناك 8500 شركة خليجية تعمل في مصر، فيما تتركز الاستثمارات الخليجية في مصر بقطاعات السياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، والطاقة، والعقار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى الزراعة.
وترأس رئيس اتحاد الغرف الخليجية والسعودية حسن الحويزي وفد القطاع الخاص الخليجي في منتدى الأعمال الخليجي-المصري الأول الذي انعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة ممثلي الحكومات والغرف التجارية وأصحاب الأعمال الخليجيين والمصريين.
وقال الحويزي إن القيادات في دول الخليج حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية الخليجية-المصرية تشهد زيادة في التبادل التجاري والاستثمارات البينية.
وأضاف بأنه يجب على القطاع الخاص الخليجي والمصري تحقيق التكامل في المجالات التجارية والاستثمارية، مؤكدًا أن اتحادات وغرف التجارة الخليجية داعمة للشراكات بين أصحاب الأعمال الخليجيين والمصريين.