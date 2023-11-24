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أكثر من 50% للمملكة.. هذا عدد الشركات الخليجية التي تعمل في مصر.. تعرَّف عليه

تُقدَّر قيمتها بنحو 67 مليار دولار منها 35 مليار دولار استثمارات سعودية