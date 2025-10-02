"السياحة" تفتح فرصة التشغيل الموسمي لأصحاب النزل في موسم الحج 1447هـ

أعلنت وزارة السياحة عن إطلاق تنظيم جديد يتيح لأصحاب النُزُل ومرافق الإيواء المؤقتة الحصول على تراخيص تشغيل موسمية، ضمن الاستعدادات لموسم الحج 1447هـ، وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز جودة خدمات الضيافة المقدمة لضيوف الرحمن.
وأكدت الوزارة أن التقديم يتم عبر بوابة تراخيص الأنشطة السياحية (TLG)، التي أصبحت المنصة الرسمية لإصدار التراخيص والإجراءات ذات الصلة.
أوضحت الوزارة أن المستثمر الراغب في الترخيص يجب أن يتقدم عبر البوابة الإلكترونية مرفقًا بالسجل التجاري المتضمن النشاط المناسب (ISIC)، مع الحصول على موافقة الدفاع المدني، ورخصة بلدية وبيئية عند الحاجة.
كما يشترط ربط النظام الداخلي للمنشأة بمنصة شموس والتكامل مع المنصة الوطنية للسياحة (NTMP).
وبيّنت أن إصدار الترخيص لا يتجاوز 5 أيام عمل في الظروف الاعتيادية، يعقبها زيارة ميدانية خلال 3 أيام للتأكد من استيفاء الاشتراطات، مع منح المتقدم 20 يوم عمل لمعالجة أي ملاحظات قبل إعادة الزيارة.
أشارت الوزارة إلى أن الرسوم تختلف حسب عدد الغرف ومدة الترخيص:
- الترخيص السنوي: من 1,250 ريالًا إلى 7,500 ريال.
- الترخيص الشهري: من 312 ريالًا حتى 3,750 ريالًا للمنشآت الكبيرة (أكثر من 500 غرفة).
وأوضحت أن الترخيص صالح لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مع إلزام المنشآت بتعليق الترخيص في مكان بارز واستخدام الاسم التجاري المعتمد في الحملات الترويجية.
وبيّنت وزارة الحج والعمرة أن تراخيص مرافق الإيواء المخصصة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة ستصدر عبر خدمة "النُزُل المؤقتة" بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان، على أن يتم التقديم من خلال منصة "نسك مسار" قبل 13 شعبان المقبل، باستثناء الفنادق المرخصة على مدار العام.
أكدت وزارة السياحة أن التنظيم الجديد يهدف إلى:
- ضمان تجربة حج آمنة ومنظمة.
- ربط المرافق المرخصة بالمنصات الرسمية مثل "نسك".
- توفير قنوات تواصل واضحة مع المشغلين.
- رفع الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة بما يواكب الزيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين.
واختتمت الوزارة بالتأكيد أن جميع التفاصيل متاحة عبر بوابة تراخيص الأنشطة السياحية: tlg.mt.gov.sa، داعية أصحاب النزل للاستفادة من هذه الفرصة لتقديم خدمات ضيافة معتمدة تسهم في رفع جودة تجربة الحج.