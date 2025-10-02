"السياحة" تفتح فرصة التشغيل الموسمي لأصحاب النزل في موسم الحج 1447هـ

وبيّنت وزارة الحج والعمرة أن تراخيص مرافق الإيواء المخصصة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة ستصدر عبر خدمة "النُزُل المؤقتة" بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان، على أن يتم التقديم من خلال منصة "نسك مسار" قبل 13 شعبان المقبل، باستثناء الفنادق المرخصة على مدار العام.