هيئة السياحة المصرية تؤجل زيارتها الترويجية بالرياض وجدة إلى ديسمبر المقبل

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن تأجيل زيارتها الترويجية السياحية إلى المملكة العربية السعودية في مدينتي جدة والرياض والتي كانت مقررة خلال النصف الثاني من نوفمبر الجاري إلا أنه تم تأجيلها إلى شهر ديسمبر المقبل.