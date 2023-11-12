هيئة السياحة المصرية تؤجل زيارتها الترويجية بالرياض وجدة إلى ديسمبر المقبل

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن تأجيل زيارتها الترويجية السياحية إلى المملكة العربية السعودية في مدينتي جدة والرياض والتي كانت مقررة خلال النصف الثاني من نوفمبر الجاري إلا أنه تم تأجيلها إلى شهر ديسمبر المقبل.
وتفصيلاً، أخطرت غرفة المنشآت الفندقية بالموعد الجديد وتعديل موعد إطلاق هيئة تنشيط السياحة للقافلة السياحية ليكون في الفترة من 10- 15 ديسمبر 2023، لإتاحة الفرصة أمام مشاركة الفنادق المصرية.
وأوضحت غرفة المنشآت الفندقية وفقًا أنه جارٍ إعداد البرنامج التفصيلي للقافلة السياحية وإجراء الحجوزات الخاصة بمقر انعقاد ورشتي العمل وحفل العشاء وسيتم موافاة الراغبين بالاشتراك بالتفاصيل فور ورودها من هيئة تنشيط السياحة.