تقرير دولي.. إسبانيا تزيح أمريكا من صدارة الوجهات العالمية الأكثر استقبالاً للسياح

وأشار التقرير إلى أن القائمة الأكبر في تصدير الأعداد الضخمة من السياح ستظل الدول المصدرة الرئيسة للسياح الأجانب هي نفسها في عام 2040: الصين، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا. ومع ذلك، من المتوقع أن تنضم الهند إلى هذه القائمة بحلول عام 2040.