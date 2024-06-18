تقرير دولي.. إسبانيا تزيح أمريكا من صدارة الوجهات العالمية الأكثر استقبالاً للسياح

كشف تقرير دولي متخصص في أبحاث الوجهات السياحية بين "ديلويت" و"جوجل" أن إسبانيا ستكون الوجهة السياحية الأكثر شعبية في العالم بحلول عام 2040، حيث تستقبل 110 ملايين زائر وسوف تزيح الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدر حاليًا من المركز الأول في القائمة.
وأظهر التقرير أن فرنسا ستحتل المركز الثاني بعدد سياح يفوق 105 ملايين زائر، بينما تتراجع الولايات المتحدة إلى المرتبة الثالثة بـ 100 مليون زائر.
وبيّن أن عدد الرحلات الدولية سيصل إلى 2.4 مليار رحلة بحلول عام 2040، بزيادة قدرها 936 مليونًا عن مستويات عام 2019 قبل جائحة COVID-19.
وأشار التقرير إلى أن القائمة الأكبر في تصدير الأعداد الضخمة من السياح ستظل الدول المصدرة الرئيسة للسياح الأجانب هي نفسها في عام 2040: الصين، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا. ومع ذلك، من المتوقع أن تنضم الهند إلى هذه القائمة بحلول عام 2040.
ستبقى أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي الوجهتين السياحيتين الرئيسيتين، حيث تمثلان 47 ٪ (1.12 مليار) و27 % (640 مليونًا) من إجمالي الوافدين الدوليين على التوالي.