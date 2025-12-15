الرياض تعزّز موقعها كعاصمة للسياحة الداخلية ومحرك رئيسي للإنفاق خلال النصف الأول من 2025

سجّلت منطقة الرياض حضورًا متقدمًا في المشهد السياحي الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكدة مكانتها كأحد أبرز محركات السياحة الداخلية والإنفاق السياحي في المملكة، مدعومة بزخم الفعاليات الكبرى، وتوسع المنتجات الترفيهية والثقافية، وتنامي الطلب على سياحة الأعمال والمعارض.
وأظهرت المؤشرات الوطنية الصادرة عن الجهات المختصة أن الرياض جاءت ضمن أكثر المناطق جذبًا للزوار المحليين خلال الفترة، وأسهمت بحصة مؤثرة من إجمالي الحركة السياحية، في وقت تشهد فيه العاصمة نموًا متسارعًا في عدد الفعاليات، وارتفاعًا في نسب الإشغال الفندقي، وزيادة الطلب على الإقامة متوسطة وطويلة الأجل.
ويُعزى هذا الأداء إلى الدور المحوري الذي تلعبه الرياض في سياحة الفعاليات والمواسم الترفيهية، وفي مقدمتها الفعاليات الثقافية والرياضية والموسمية، إضافة إلى كونها المركز الأبرز لسياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض، ما ينعكس مباشرة على مستويات الإنفاق السياحي مقارنة بحجم الزوار.
وتشير التقديرات إلى أن متوسط الإنفاق في الرحلات المرتبطة بالرياض يميل إلى الارتفاع، مدفوعًا بطبيعة الرحلة التي تجمع بين الترفيه، والتسوق، وسياحة الأعمال، إلى جانب تنوع خيارات الإقامة والخدمات، ما يعزز القيمة الاقتصادية لكل زائر، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعظيم العائد من القطاع السياحي.