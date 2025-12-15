الرياض تعزّز موقعها كعاصمة للسياحة الداخلية ومحرك رئيسي للإنفاق خلال النصف الأول من 2025

وأظهرت المؤشرات الوطنية الصادرة عن الجهات المختصة أن الرياض جاءت ضمن أكثر المناطق جذبًا للزوار المحليين خلال الفترة، وأسهمت بحصة مؤثرة من إجمالي الحركة السياحية، في وقت تشهد فيه العاصمة نموًا متسارعًا في عدد الفعاليات، وارتفاعًا في نسب الإشغال الفندقي، وزيادة الطلب على الإقامة متوسطة وطويلة الأجل.