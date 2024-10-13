موسم الرياض والقاهرة ودبي يجذبون السعوديين في أول إجازة دراسية مطولة

يشهد العام الدراسي 1446 يوم الخميس القادم أول إجازة مطولة في التقويم الدراسي، وتستمر لمدة ثلاثة أيام تشمل المعلمين والطلبة وجميع منسوبي وزارة التعليم.
تزامنًا مع هذه الإجازة، تنطلق فعاليات موسم الرياض، مما زاد الطلب على الحجوزات لزيارة الرياض والاستمتاع بما تقدمه من 14 منطقة ترفيهية، بالإضافة إلى البطولات العالمية والمعارض والمهرجانات.
كما تشهد هذه الإجازة ارتفاعًا في طلبات الحجز للسفر إلى الداخل والخارج، مع اختيار المواطنين وجهاتهم المتنوعة. وتظهر المؤشرات زيادة كبيرة في الحجوزات إلى الرياض.
حامد الزهراني من الرياض اختار التوجه إلى موسم الرياض للاستمتاع بالفعاليات والعروض المقامة. بينما قرر نايف الحربي من الطائف السفر إلى مصر للاستمتاع بأجواء الخريف هناك. أما بندر الموسى من جدة ففضل قضاء إجازته في مكة المكرمة لأداء العمرة. في المقابل، اختار علي الفالح من المدينة المنورة السفر إلى دبي لقضاء الإجازة المطولة.
وتشير المؤشرات إلى أن الفعاليات الترفيهية داخل المملكة، بالإضافة إلى قصر مدة الإجازة، قللت من نسبة السعوديين الذين يرغبون في السفر إلى الخارج خلال هذه الإجازة المطولة.