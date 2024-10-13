موسم الرياض والقاهرة ودبي يجذبون السعوديين في أول إجازة دراسية مطولة

حامد الزهراني من الرياض اختار التوجه إلى موسم الرياض للاستمتاع بالفعاليات والعروض المقامة. بينما قرر نايف الحربي من الطائف السفر إلى مصر للاستمتاع بأجواء الخريف هناك. أما بندر الموسى من جدة ففضل قضاء إجازته في مكة المكرمة لأداء العمرة. في المقابل، اختار علي الفالح من المدينة المنورة السفر إلى دبي لقضاء الإجازة المطولة.