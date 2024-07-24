يسمح بدخول 88 دولة دون تأشيرة.. "الجواز السعودي" يحافظ على ترتيبه العالمي

وجاء جواز السفر الموريتاني في المرتبة التاسعة عربيًّا، والـ83 عالميًّا؛ إذ يسمح بدخول 57 دولة بدون تأشيرة، يليه جوازا السفر الأردني والجزائري في المرتبتَيْن العاشرة والحادية عشرة عربيًّا، والـ84 و85 عالميًّا؛ إذ يتيح كل منهما الدخول إلى 55 دولة.