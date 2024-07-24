يسمح بدخول 88 دولة دون تأشيرة.. "الجواز السعودي" يحافظ على ترتيبه العالمي

حافظ جواز السفر السعودي على مكانته العالمية في عام 2024؛ إذ احتل المرتبة الرابعة عربيًّا، والـ56 عالميًّا؛ إذ يتيح الدخول إلى 88 دولة بدون تأشيرة.
وجاء جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ9 عالميًّا، والأولى عربيًّا؛ إذ يسمح بدخول 185 دولة بدون تأشيرة.
وبحسب بيانات مؤسسة "هنلي آند بارتنرز"، المتخصصة في شؤون الهجرة والإقامة، جاء جواز السفر القطري في المرتبة الثانية عربيًّا، والـ46 عالميًّا؛ إذ يسمح بدخول 107 دول بدون تأشيرة، يليه جواز السفر الكويتي بالمرتبة الثالثة عربيًّا، والـ 49 عالميًّا؛ إذ يسمح بدخول 99 دولة بدون تأشيرة.
وجاء جواز السفر البحريني بالمرتبة الخامسة عربيًّا، والـ57 عالميًّا؛ إذ يسمح بدخول 87 دولة بدون تأشيرة.
وجاء جواز السفر لسلطنة عُمان في المرتبة السادسة عربيًّا، والـ58 عالميًّا؛ إذ يسمح بدخول 86 دولة؛ لتكون بذلك جوازات السفر الخليجية الأقوى عربيًّا.
وجاء جواز السفر المغربي في المرتبة السابعة عربيًّا، والـ68 عالميًّا، مع إتاحته الدخول إلى 72 دولة بدون تأشيرة، تلاه الجواز التونسي بالمرتبة الثامنة عربيًّا، والـ 71 عالميًّا؛ إذ يتيح لحامليه الدخول إلى 69 دولة بدون تأشيرة.
وجاء جواز السفر الموريتاني في المرتبة التاسعة عربيًّا، والـ83 عالميًّا؛ إذ يسمح بدخول 57 دولة بدون تأشيرة، يليه جوازا السفر الأردني والجزائري في المرتبتَيْن العاشرة والحادية عشرة عربيًّا، والـ84 و85 عالميًّا؛ إذ يتيح كل منهما الدخول إلى 55 دولة.
وجاء جواز سفر جزر القمر في المرتبة الثانية عشرة عربيًّا، والـ85 عالميًّا؛ إذ يتيح الدخول إلى 54 دولة بدون تأشيرة، ثم جواز السفر المصري بالمرتبة الثالثة عشرة عربيًّا، والـ87 عالميًّا؛ إذ يتيح الدخول إلى 52 دولة بدون تأشيرة.
وحل في الترتيب عربيًّا جوازات سفر: جيبوتي، لبنان، السودان، فلسطين، ليبيا، الصومال، اليمن، العراق، وأخيرًا جواز سفر سوريا.