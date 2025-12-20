نمو قطاع الإيواء السياحي بالرياض 34%.. أكثر من 50 ألف غرفة مرخصة حتى الربع الثالث من 2025

سجّلت مدينة الرياض نموًا ملحوظًا في عدد الغرف السياحية بنسبة تجاوزت 34% حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس ازدهار قطاع الإيواء السياحي بالعاصمة، وتزايد الإقبال على الاستثمار في القطاع السياحي.
وأوضحت وزارة السياحة أن عدد الغرف السياحية المرخصة في المدينة تجاوز 50 ألف غرفة، فيما بلغ عدد المنشآت السياحية المرخصة 992 منشأة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الجاذبية السياحية ورفع الطاقة الاستيعابية لمدينة الرياض.
ويأتي هذا النمو ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز مكانة الرياض كإحدى الوجهات العالمية في مجال السياحة، تزامنًا مع الموسم الشتوي وارتفاع الطلب على البرامج السياحية والفعاليات الكبرى التي تستضيفها العاصمة.