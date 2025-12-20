نمو قطاع الإيواء السياحي بالرياض 34%.. أكثر من 50 ألف غرفة مرخصة حتى الربع الثالث من 2025

سجّلت مدينة الرياض نموًا ملحوظًا في عدد الغرف السياحية بنسبة تجاوزت 34% حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس ازدهار قطاع الإيواء السياحي بالعاصمة، وتزايد الإقبال على الاستثمار في القطاع السياحي.