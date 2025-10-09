بسواعد سعودية وتقنية وطنية.. "ماكوين للسفر" تحتفل بوصولها إلى مليون مستخدم خلال سنتين

احتفى تطبيق "ماكوين للسفر"، المتخصص في حجوزات السفر والسياحة، بوصوله إلى مليون مستخدم خلال عامين من انطلاقه، بعد أن غطّى أكثر من مليوني فندق في أكثر من 1000 وجهة و97 دولة حول العالم، مقدّمًا خدمة عملاء تجاوزت 17,500 ساعة.