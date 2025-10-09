بسواعد سعودية وتقنية وطنية.. "ماكوين للسفر" تحتفل بوصولها إلى مليون مستخدم خلال سنتين

احتفى تطبيق "ماكوين للسفر"، المتخصص في حجوزات السفر والسياحة، بوصوله إلى مليون مستخدم خلال عامين من انطلاقه، بعد أن غطّى أكثر من مليوني فندق في أكثر من 1000 وجهة و97 دولة حول العالم، مقدّمًا خدمة عملاء تجاوزت 17,500 ساعة.
وتهدف شركة "ماكوين للسفر" إلى رفع جودة الخدمات السياحية عبر تقديم أفضل الأسعار للحجوزات العالمية، بالاعتماد على أنظمة تقنية متقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت إدارة سعودية وفريق من الكوادر الوطنية، لتوفير تجربة مميزة وفريدة للمستخدمين.
ويعكس هذا الإنجاز رؤية المملكة 2030 وحرص القيادة الرشيدة –حفظها الله– على دعم وتطوير القطاع السياحي، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة والابتكار في مجالات السياحة والترفيه.
الجدير بالذكر أن تطبيق "ماكوين" يتمتع بمرونة استخدام عالية ويعتمد على تقنية سعودية خالصة منذ تأسيسه وحتى انطلاقه، دون الاعتماد على منصّات خارجية، حيث تعمل إدارة التطبيق عبر واجهات برمجة التطبيقات (API) مع مختلف الفنادق، مستخدمةً الذكاء الاصطناعي لتسخير التقنية في خدمة جميع فئات المجتمع محليًا وعالميًا.