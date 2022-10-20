بالصور.. الحوت الأبيض "بولقا" يظهر في سماء أوروبا مجددًا.. هنا التفاصيل

تستعمل الطائرة حصريًا من قبل شركة إيرباص لنقل أجزاء الطائرات التي تصنعها بين مختلف المصانع ومراكز التجميع، مثل تولوز بفرنسا وهامبورغ بألمانيا، وكذلك إسبانيا للشركة في أنحاء أوروبا. كما تعد البولقا من أكبر الطائرات حجمًا وإلا أن قدرة الحمل لديها (47 طنًا) ليست الأكبر في العالم، حيث تتجاوز حمولة طائرة الأنتونوف التي تحمل 100 طن.