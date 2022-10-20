بالصور.. الحوت الأبيض "بولقا" يظهر في سماء أوروبا مجددًا.. هنا التفاصيل

أطلق عليها اسم الحوت الأبيض "بولقا" للشبه الكبير بينها وبينه، حيث يتطابق وجه الحوت الأبيض مع مقدمة طائرة الشحن الاستثنائية "بولقا" الهائلة التي تصنعها شركة "إيرباص" العالمية.
وقامت الطائرة مؤخرًا بعملية توصيل حمولة لأول مرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2009، حيث نقلت قمرًا صناعيًا إلى مركز كينيدي للفضاء.
والطائرة تعتبر نموذجًا من طائرة الـ إيه 300-600 معدلة لتحمل أجزاءً من الطائرات الكبيرة، وتتميز بجسمها الضخم. سميت في الأول بالناقل العملاق، ولكن اسم بولقا أصبح أكثر انتشارًا وتم اعتماده كاسم رسمي.
تستعمل الطائرة حصريًا من قبل شركة إيرباص لنقل أجزاء الطائرات التي تصنعها بين مختلف المصانع ومراكز التجميع، مثل تولوز بفرنسا وهامبورغ بألمانيا، وكذلك إسبانيا للشركة في أنحاء أوروبا. كما تعد البولقا من أكبر الطائرات حجمًا وإلا أن قدرة الحمل لديها (47 طنًا) ليست الأكبر في العالم، حيث تتجاوز حمولة طائرة الأنتونوف التي تحمل 100 طن.