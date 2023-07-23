بالصور.. "عاصمة السعادة" تستقبل السعوديين على رأس 24 مليون زائر.. هنا التفاصيل

تستقبل أبو ظبي زوارها من العالم وتتصدّر المملكة العربية السعودية والهند قائمة الأكثر زيارة لها، ثم تأتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متميزة ومقومات ومعالم سياحية وترفيهية وثقافية عالمية متطورة.
ويطلق على أبو ظبي "عاصمة السعادة"، وهي إحدى أشهر المدن السياحية في العالم، خاصة أنها تضمّ العديد من أفخم الفنادق والمواقع السياحية الشهيرة؛ مثل متحف اللوفر المذهل؛ حيث تطفو القبة الفضية فوق مدينة المتحف بأكملها، وتزن نفس برج إيفل في باريس، وصُمّم اللوفر أبوظبي كمدينة صغيرة، وهو أرخبيل في البحر وجزيرة ياس.
ويقع المقر الرسمي لسباق الجائزة الكبرى في أبو ظبي F1 لزيارة عشاق رياضة السيارات؛ حيث يقدم كل عام أفضل العروض لمتسابقين عالميين مشهورين؛ مثل عالم فيراري وهو أحد مناطق الجذب الرئيسية فيها، بما في ذلك الكارتينج ومحاكاة القيادة، كما سيتمكّن الزائر من أخذ جولة في مصنع فيراري التاريخي في مارانيلو، كما توجد في أبوظبي واحة ليوا وهي أكبر صحراء رملية في العالم.
وتم افتتاح مدينة سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي مؤخرًا؛ وهي أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط، وعالم والت ديزني مملكة ديزني للحيوانات، وأرض الثلج، وغيرها من المشروعات السياحية المذهلة.
وقد أعلنت دائرة الثقافة والسياحة عن وجود خطة جديدة لاستقطاب أكثر من 24 مليون زائر مع نهاية عام 2023، فيما استقبلت الإمارة 18 مليون زائر العام الماضي، بما يمثّل زيادة إجمالية قدرها 13٪ مقارنة بعام 2021. كما بلغت معدلات إشغال الفنادق أكثر من 70٪، أعلى من متوسط معدل منطقة الشرق الأوسط البالغ 67٪.
واستطاعت أبو ظبي ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية، باستضافة العديد من أبرز الفعاليات الرياضية؛ من بينها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، دوري كرة السلة الأمريكي، وبطولة "يو إف سي"، والتي حقّقت إقبالًا جماهيريًّا واهتمامًا دوليًّا كبيرًا.