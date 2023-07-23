بالصور.. "عاصمة السعادة" تستقبل السعوديين على رأس 24 مليون زائر.. هنا التفاصيل

ويقع المقر الرسمي لسباق الجائزة الكبرى في أبو ظبي F1 لزيارة عشاق رياضة السيارات؛ حيث يقدم كل عام أفضل العروض لمتسابقين عالميين مشهورين؛ مثل عالم فيراري وهو أحد مناطق الجذب الرئيسية فيها، بما في ذلك الكارتينج ومحاكاة القيادة، كما سيتمكّن الزائر من أخذ جولة في مصنع فيراري التاريخي في مارانيلو، كما توجد في أبوظبي واحة ليوا وهي أكبر صحراء رملية في العالم.