الخارجية توضح "المهن غير المذكورة" في قائمة تأشيرة السياحة.. هذا الاختيار متاح

يذكر أن رسوم التأشيرة للمقيمين تبلغ 300 ريال، يضاف لها قيمة التأمين الصحي، ومدتها 90 يوماً متعددة لمدة عام كامل ابتداءً من يوم 1 سبتمبر 2022، كما يمكن لحامل التأشيرة السياحية أداء العمرة خارج موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة كل عام، مع التأكيد أن رسوم طلب التأشيرة غير مستردّة، ويحتاج المقيم في حال القدوم مع عائلته تأشيرة بشكل مستقل، ويشترط أن يتقدّم المقيم بطلب تأشيرته قبل طلب تأشيرة لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى، كما يشترط لدخول أفراد الأسرة أن يكونوا بصحبة المقيم.