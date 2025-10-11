جيرموك.. عاصمة السياحة العلاجية في أرمينيا تشتهر بينابيعها الحارة

تُعد مدينة جيرموك في أرمينيا إحدى أبرز الوجهات في مجال السياحة العلاجية، حيث تمتزج فيها الطبيعة الخلابة مع تقاليد العناية بالصحة الممتدة لعقود. تقع المدينة على ارتفاع 2,080 مترًا فوق سطح البحر في مقاطعة فايوتس دزور، ما يمنحها مناخًا صيفيًا معتدلًا وشتاءً غنيًا بالثلوج، ويجعلها مقصدًا مناسبًا للسياحة على مدار العام.
تشتهر جيرموك بينابيعها المعدنية الحارة التي اشتُق اسمها من كلمة "جيرم" وتعني دافئًا، إذ شكّلت هذه الينابيع منذ نشأة المدينة العنصر الأساسي في هويتها ومصدر جذب رئيسي للزوار الباحثين عن العلاج الطبيعي.
تُستخدم مياهها المعدنية في الشرب والاستحمام العلاجي بفضل خصائصها الكيميائية والحرارية المتنوعة، كما تنتشر في المدينة مصحات طبية تاريخية ومعارض متخصصة بالعافية، تعكس اهتمامًا راسخًا بهذا المجال وتؤكد دور جيرموك كمركز للسياحة العلاجية في المنطقة.
يوفر المشهد الطبيعي المحيط بالمدينة بيئة مثالية للراحة والاستجمام، حيث يتدفق نهر أربي عبر وديان ضيقة ليشكّل شلال جيرموك الشهير المعروف محليًا باسم شَعر الحورية. ويحيط بالشلال متنزه جبلي بمساحة 70 هكتارًا يضم مسارات مشي ومناطق تنزه ومطلات طبيعية.
وتتنوع الأنشطة المتاحة للزوار على مدار العام؛ ففي الشتاء تقدم المدينة فرصًا للتزلج العائلي والمشي بالأحذية الثلجية، بينما تتيح فصول الصيف ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات واستكشاف التكوينات الصخرية الفريدة.
لا تقتصر هوية جيرموك على الطبيعة والعلاج بالمياه فحسب، بل تمتد لتشمل الأنشطة الثقافية والفنية. فقد استضافت المدينة بطولات شطرنج عالمية مثل بطولة الفيدرالية الدولية للشطرنج (FIDE Grand Prix)، إلى جانب فعاليات موسمية ومهرجانات دينية وفنية تُعزّز جاذبيتها السياحية.
تشهد جيرموك خطة تنموية طموحة بقيمة 550 مليون دولار خلال السنوات العشر القادمة، تركز على تطوير قطاع العافية والسياحة العلاجية. وتستند هذه الخطة إلى موارد المدينة الطبيعية ومناخها الصحي وتقاليدها العلاجية العريقة، مع التركيز على مشاريع الضيافة والمنتجعات الصحية والأنشطة الترفيهية المتوافقة مع البيئة.
تمثل جيرموك نموذجًا ناجحًا لوجهة سياحية تجمع بين الطبيعة والعافية والثقافة، بفضل مواردها الطبيعية الغنية ومناخها المميز وبنيتها التحتية المتطورة. وتواصل المدينة تعزيز مكانتها كأحد أهم مراكز السياحة العلاجية في أرمينيا، مع آفاق واسعة للنمو والاستثمار المستدام.