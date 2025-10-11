جيرموك.. عاصمة السياحة العلاجية في أرمينيا تشتهر بينابيعها الحارة

تُعد مدينة جيرموك في أرمينيا إحدى أبرز الوجهات في مجال السياحة العلاجية، حيث تمتزج فيها الطبيعة الخلابة مع تقاليد العناية بالصحة الممتدة لعقود. تقع المدينة على ارتفاع 2,080 مترًا فوق سطح البحر في مقاطعة فايوتس دزور، ما يمنحها مناخًا صيفيًا معتدلًا وشتاءً غنيًا بالثلوج، ويجعلها مقصدًا مناسبًا للسياحة على مدار العام.