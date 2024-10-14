بالصور ووفقاً لأفضل المعايير العالمية.. افتتاح فندق "ميركيور مسقط" ضمن سلسلة "أكور الفرنسية"

وأشار في حديثه إلى الميزات الاستثنائية للفندق، قائلاً: "سيشعر الضيوف منذ لحظة دخولهم للفندق بالروح المحلية من خلال التصميم المميز، حيث تم دمج العناصر المحلية بعناية مما يمنحهم تجربة إقامة متميزة. علاوة على ذلك، نضمن لضيوفنا تجربة مليئة بالراحة والهدوء، حيث نقدم تجربة نوم ممتازة ومرافق ذات جودة عالية مصنوعة من مكونات طبيعية ومصادر مستدامة، مما يعكس التزامنا برفاهية الضيوف والاستدامة."