بالصور ووفقاً لأفضل المعايير العالمية.. افتتاح فندق "ميركيور مسقط" ضمن سلسلة "أكور الفرنسية"

من موقعه المميز في قلب العاصمة العمانية مسقط، افتتح فندق ميركيور مسقط، ضمن سلسلة "أمور" العالمية الذي يقدم لضيوفه مزيجاً فريداً من كرم الضيافة العماني البدوية الأصيلة، وخدمات الضيافة العصرية الراقية التي تلبي أعلى المعايير العالمية.
ويتميز الفندق بإطلالة آسرة على المدينة النابضة بالحياة، بالإضافة إلى سلسلة من المرافق المصممة خصيصاً لإضفاء مزيد من الراحة والمواءمة على تجربة الإقامة، وتتضمن نادياً رياضياً مجهزاً بأحدث الأجهزة والمعدات، وبركة سباحة وغرف ساونا وبخار وغرفاً مخصصة للتدليك والموقع المثالي الذي يبعد دقائق معدودة عن أهم المعالم السياحية في مسقط.
وافتتح الفندق عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة السياحة العمانية.
ويضم الفندق 186 غرفة وجناحاً، حيث يجمع بين الأناقة والبساطة ليقدم أجواءً أصيلة، مع إطلالات بانورامية على المدينة والجبال والبحر.
ويزين الخط العربي جدران جميع غرف الضيوف، بينما يضفي الفن الحضري الحديث جمالاً على واجهة المبنى.
وباعتباره الفندق الوحيد في سلسلة فنادق ميركيور حول العالم الذي يتميز بالخط العربي في جميع غرف الضيوف وفن الجرافيتي على واجهته الخارجية حيث تعكس هذه العناصر الفنية الإبداعية تقاليد الفن العماني الأصيل،
ويُعتبر ميركيور مسقط وجهة استثنائية للمسافرين الباحثين عن تجارب ثقافية غنية مع مزيج من وسائل الراحة الحديثة، مما يجعل الفندق واحداً من أبرز فنادق أكور العالمية.
ويمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من المرافق الفاخرة، والاسترخاء في المسبح الخارجي والجاكوزي في الطابق السابع. كما يضم الفندق نادياً صحياً على أحدث طراز وسبا هادئ يقدم علاجات مخصصة.
ويقدم فندق ميركيور مسقط لضيوفه تجارب طهي أصيلة مستوحاة من قلب الثقافة العمانية من خلال برنامج "Discover Local" التابع لمجموعة ميركيور.
ويمكن للضيوف الاستمتاع بتشكيلة من خيارات المطاعم، بما في ذلك مطعم "ذا ڤالي" وهو مطعم بوفيه مفتوح طوال اليوم، ومقهى "M Café" في ردهة الفندق، ومطعم "يم يم" الذي يقدم تشكيلة لذيذة من المأكولات الآسيوية.
وتتضمن قائمة الفندق مزيجاً من الأطباق الإقليمية والمأكولات العالمية الشهيرة، جميعها مصنوعة من مكونات محلية، موسمية وصحية.
وأكد إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق ميركيور مسقط، ان الفندق يفخر بتقديم تجربة تناول طعام تبرز الأطباق والنكهات العمانية الأصيلة، وتلبي مجموعة متنوعة من الأذواق، مما يضمن ارتباط الضيوف بالثقافة المحلية.
واضاف: يعد برنامجنا “Discover Local”، دعوة للضيوف لاستكشاف التراث الغني للمأكولات في المنطقة، مما يخلق تجارب مميزة لا تُنسى."
وأشار في حديثه إلى الميزات الاستثنائية للفندق، قائلاً: "سيشعر الضيوف منذ لحظة دخولهم للفندق بالروح المحلية من خلال التصميم المميز، حيث تم دمج العناصر المحلية بعناية مما يمنحهم تجربة إقامة متميزة. علاوة على ذلك، نضمن لضيوفنا تجربة مليئة بالراحة والهدوء، حيث نقدم تجربة نوم ممتازة ومرافق ذات جودة عالية مصنوعة من مكونات طبيعية ومصادر مستدامة، مما يعكس التزامنا برفاهية الضيوف والاستدامة."
وتعتبر شركة القلعة لإدارة الفنادق والسياحة الشركة المالكة لفندق ميركيور مسقط، وهو أول فندق يحمل علامة ميركيور التجارية في قلب العاصمة مسقط.