رئيس هيئة الطيران المدني يكشف: 62 مليون مسافر عبر مطارات المملكة في 6 أشهر

وأضاف "الدعيلج" أن مطار أبها الدولي حقق خلال النصف الأول لعام 2024 نسبة نمو في أعداد المسافرين تقدر بـ 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وشهد مؤشر عدد الرحلات ارتفاعًا بنسبة نمو 3 % عن العام الماضي لتصل عدد رحلاته إلى 15,442 رحلة ليُسهم هذا النمو في تعزيز ريادة منطقة عسير بوصفها وجهة عالمية جاذبة تحقق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المتسقة مع رؤية المملكة 2030 كاستراتيجية عسير “قمم وشيم” والاستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف إلى زيادة عدد الوجهات إلى 250 وجهة وأعداد المسافرين إلى 330 مليون مسافر.