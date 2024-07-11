رئيس هيئة الطيران المدني يكشف: 62 مليون مسافر عبر مطارات المملكة في 6 أشهر

كشف عبدالعزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن الأداء التشغيلي لقطاع الطيران المدني في المملكة خلال النصف الأول من عام 2024م.
وشدد "الدعيلج" على مواصلة نجاحاته خلال الفترة بعد تحقيق الأرقام القياسية لأعداد المسافرين والرحلات التي سجلها القطاع خلال عام 2023، واصل القطاع تقدمه مسجلاً خلال النصف الأول من عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 17 % لأعداد المسافرين لتصل إلى 62 مليون مسافر وارتفاعًا بنسبة 12 % في أعداد الرحلات لتصل إلى 446 ألف رحلة وكذلك ارتفاعًا بنسبة 41 % بحجم الشحن الجوي ليصل إلى 606 آلاف طن حتى نهاية يونيو الماضي.
وأضاف "الدعيلج" أن مطار أبها الدولي حقق خلال النصف الأول لعام 2024 نسبة نمو في أعداد المسافرين تقدر بـ 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وشهد مؤشر عدد الرحلات ارتفاعًا بنسبة نمو 3 % عن العام الماضي لتصل عدد رحلاته إلى 15,442 رحلة ليُسهم هذا النمو في تعزيز ريادة منطقة عسير بوصفها وجهة عالمية جاذبة تحقق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المتسقة مع رؤية المملكة 2030 كاستراتيجية عسير “قمم وشيم” والاستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف إلى زيادة عدد الوجهات إلى 250 وجهة وأعداد المسافرين إلى 330 مليون مسافر.
جاء ذلك خلال عقد الهيئة العامة للطيران المدني للاجتماع الثالث عشر للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران وذلك في مدينة أبها بمنطقة عسير.