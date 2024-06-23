بكين تعتمد السعودية وجهة سياحية مفضلة للصينيين بدءًا من هذا التاريخ

جاء ذلك عقب مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض ITB الذي أُقيم مؤخرًا في مدينة شنغهاي الصينية، الذي سلطت من خلاله منظومة السياحة السعودية الأضواء على العديد من القرارات والخطوات المميزة، التي تفتح آفاقًا جديدة من التعاون لجذب السياح من الصين، وتحسين تجربتهم السياحية، بداية من مرحلة التخطيط للزيارة واختيار الوجهة، حتى العودة بالسلامة إلى وطنهم.