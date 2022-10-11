تبوك وآمالا والجوف تبوح بأسرارها الأحفورية وتكشف بقايا ديناصورات من ملايين السنين

ولفتت إلى أن الفقاريات التي تم العثور عليها قد بلغ عرض إحداها 48 مترًا، مرجحا أن يكون هذا النوع من حيتان Basilosaurus وهو من الثدييات البحرية وهو أكبر حيتان الإيوسين مستعرضة ما توصلت إليه الأعمال البحثية في موقع سور عسفان الأحفوري، والذي يعد من عصر الإيوسين المبكر؛ إذ تم العثور على بقايا أسنان قرش وأسماك قيثارة وفقاريات لتماسيح وأجزاء من هياكل سلاحف، وتعتبر هذه الأحافير محور الوصل والمضاهاة بين عدة مواقع.