سوق السفر العربي: 1.5 مليار ليلة سياحية في دول الشرق الأوسط بحلول عام 2030

توقّع تقرير عالمي حديث أن يقفز الإنفاق على السفر الترفيهي إلى 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، مقارنة بـ5 تريليونات دولار في 2024، مدفوعًا بزيادة سنوية تتجاوز 7%، وسط نمو غير مسبوق يجعل منطقة الشرق الأوسط ثاني أسرع الأسواق نموًا عالميًا بعد آسيا والمحيط الهادئ خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتستعد دبي لاحتضان سوق السفر العربي 2026 خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو بمركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار:
«السفر في عام 2040: قيادة آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا»؛ حيث يجتمع قادة قطاع السياحة وشركات الطيران والفنادق من 161 دولة لاستكشاف آفاق النمو الجديدة في صناعة السفر.
وبحسب تقرير اتجاهات السفر الصادر بالشراكة بين معرض سوق السفر العربي وشركة «توريزم إيكونوميكس»، فإن ليالي الإقامة الدولية في الشرق الأوسط ستصل إلى 1.5 مليار ليلة بحلول 2030 بزيادة قدرها 90% مقارنة بـ2024، فيما تشكّل ليالي المسافرين بغرض الترفيه من خارج المنطقة نحو 15% من الإجمالي. كما يُتوقَّع تضاعف تدفقات السياح من أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
ويبرز التقرير إمكانات النمو القوي أمام العارضين والمشترين المشاركين في الحدث، حيث يشهد المعرض حضور أكثر من 47 ألف زائر و2600 عارض من 161 دولة، ما يجعله أكبر منصة في المنطقة لاقتناص الطلب المتزايد على السفر الترفيهي عالميًا.
وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إن عدد الليالي السياحية عالميًا سيقترب من 30 مليار ليلة بحلول 2030، مشيرةً إلى أن الشرق الأوسط سيستحوذ على 8% منها بفضل التطورات الضخمة في البنية التحتية وتنوع التجارب السياحية. وأضافت أن الليالي الترفيهية في المنطقة مرشحة للنمو بنسبة 87% خلال الفترة نفسها.
وأوضح التقرير أن جيلي الألفية والجيل “زد” يعززان الطلب على الابتكار الرقمي، بينما تتحول رحلات الأفراد والسفر متعدد الأجيال من أنماط متخصصة إلى توجهات رئيسية. كما كشف الاستطلاع أن الفعاليات الترفيهية تُعد أكبر فرص النمو، إلى جانب استمرار قوة الطلب على العطلات الشاطئية ورحلات المدن وتجارب الطبيعة، إضافة إلى صعود السياحة الرياضية والثقافية ورحلات الصحة والعافية.
وسيسلط المعرض الضوء على مستقبل الصناعة عبر فعاليات تشمل صالة كبار الشخصيات الفاخرة (ATM Ultra Luxury Lounge)، ومعرض IBTM @ ATM، إضافة إلى معرض تكنولوجيا السفر الذي يشغل قاعتين كاملتين، في وقت تواصل فيه المنطقة تعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والاستثمار في مستقبل السياحة.