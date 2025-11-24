سوق السفر العربي: 1.5 مليار ليلة سياحية في دول الشرق الأوسط بحلول عام 2030

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إن عدد الليالي السياحية عالميًا سيقترب من 30 مليار ليلة بحلول 2030، مشيرةً إلى أن الشرق الأوسط سيستحوذ على 8% منها بفضل التطورات الضخمة في البنية التحتية وتنوع التجارب السياحية. وأضافت أن الليالي الترفيهية في المنطقة مرشحة للنمو بنسبة 87% خلال الفترة نفسها.