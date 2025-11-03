الخطيب: توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة لم يعد مجرد نموذج تجريبي بل بات حركة عالمية متسارعة

وتوفر الورقة نموذجًا مبتكرًا يستند إلى نظام يعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، الذين يُدارون من قبل الأفراد وفق معايير مشتركة صُمّمت لتحقيق تأثير ملموس على قطاع السياحة، ويتضمن ذلك خمسة معايير رئيسة، وهي: "معزز التجارب السياحية" الذي يقوم بضبط مسارات الرحلات فوريًا، ويتعامل بكفاءة مع أيّ انقطاعات قد تحدث، كما يعمل على تحسين مستوى التخصيص المقدّم للسياح، و"محسن الكفاءة التشغيلية" الذي يركّز على تحقيق التوازن الأمثل بين الموارد المتاحة والخدمات المطلوبة؛ بهدف رفع مستوى الكفاءة الإجماليّة وتقليل حالات الازدحام، ومعيار "الاستدامة" الذي يسلط الضوء على الأثر البيئي والاجتماعي للأنشطة السياحية ويدعم خيارات السفر المستدامة، ومعيار "سلامة المسافر" الذي يستخدم البيانات لتعزيز صحة المسافر وضمان راحته وسلامته، ومعيار "الفرص الاقتصادية" الذي يعمل على ربط اهتمامات السياح بالفعاليات والشبكات المحلية ما يسهم في توليد قيمة اقتصاديّة مضافة للمجتمعات المضيفة.