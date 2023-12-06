"43" مليون سائح تستهدفهم "الشنغن الخليجية" بعد إقرارها وبدء إجراءات التنفيذ

بعد اعتماد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي التأشيرةَ السياحية الخليجية الموحّدة، والتوجيه بتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، ووفقًا لأرقام منظمة السياحة العالمية؛ فقد استقبلت دول الخليج "43" مليون سائح في عام 2022، وبذلك يكون متوسط مستهدفات التأشيرة الموحدة ما بين "40-50" مليون سائح، وتصدرت السعودية قائمة الدول العربية الأكثر جذبًا للسياح، بمعدل "18" مليون زائر منذ بداية عام 2022؛ وفقًا للإحصاء الذي نشرته منظمة السياحة العالمية.