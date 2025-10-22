الحنيذ السعودي يتصدر قائمة أفضل أطباق الأرز واللحم في الشرق الأوسط لعام 2025

ويُعد الحنيذ من أشهر الأطباق التقليدية في المملكة، خصوصًا في مناطق عسير وجنوب السعودية، حيث يُطهى اللحم بطريقة فريدة داخل التنور أو حفرة مغطاة بأوراق الشجر والأحجار الساخنة، ما يمنحه نكهة غنية ولونًا ذهبيًا مميزًا يجمع بين الأصالة والمهارة في الطهي.