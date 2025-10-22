الحنيذ السعودي يتصدر قائمة أفضل أطباق الأرز واللحم في الشرق الأوسط لعام 2025

تصدّر طبق الحنيذ السعودي قائمة أفضل أطباق الأرز واللحم في الشرق الأوسط لعام 2025، بحسب تصنيف منصة "TasteAtlas" العالمية المتخصصة في تقييم المأكولات والأطعمة الشعبية حول العالم، متفوقًا على عدد من الأطباق الشهيرة في المنطقة.
وحصل الحنيذ على تقييم 4.5 نجوم من أصل 5 ليحتل المركز الأول ضمن تصنيف Lamb & Rice Dishes of the Middle East، متقدمًا على الكباب الإيراني (4.4)، والقوزي العراقي والقطري (4.2)، والمقلوبة الفلسطينية والأردنية (4.2)، إلى جانب الكبسة والمندي السعوديتين (4.1)، ما يعكس تميز المطبخ السعودي وتنوعه وغناه بالنكهات التراثية الأصيلة.
ويُعد الحنيذ من أشهر الأطباق التقليدية في المملكة، خصوصًا في مناطق عسير وجنوب السعودية، حيث يُطهى اللحم بطريقة فريدة داخل التنور أو حفرة مغطاة بأوراق الشجر والأحجار الساخنة، ما يمنحه نكهة غنية ولونًا ذهبيًا مميزًا يجمع بين الأصالة والمهارة في الطهي.
كما ضمت القائمة عددًا من الأطباق الإقليمية الشهيرة مثل ورق العنب المصري (4.0)، والكفتة التبريزية الإيرانية (3.9)، والشواء العُماني (3.8)، والكفتة التركية كادين بودو (3.8)، في حين برزت السعودية بثلاثة أطباق ضمن المراتب الأولى هي الحنيذ، الكبسة، والمندي.
وتعتمد منصة "TasteAtlas" في تصنيفاتها على تقييمات الزوار ومحبي الطعام من مختلف دول العالم، حيث يتم احتساب النتائج وفق متوسط التقييم وعدد الأصوات الموثقة لكل طبق، مما يمنح تصنيفاتها مصداقية عالمية في رصد الأكلات الشعبية والتراثية الأكثر شهرة وجودة.
ويؤكد هذا التتويج الحضور العالمي المتصاعد للمطبخ السعودي، ويعزز من جهود المملكة في توثيق الموروث الغذائي المحلي والترويج له عالميًا ضمن مبادرات هيئة فنون الطهي ووزارة الثقافة، الساعية إلى إدراج المأكولات السعودية ضمن قوائم التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو.