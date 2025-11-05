هل تتوقف 15 رحلة من السعودية إلى أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي؟

وبحسب تقديرات أولية، تُسير الخطوط السعودية وشركات طيران أمريكية ما يقارب 14 إلى 15 رحلة أسبوعيًا بين المملكة ومدن أمريكية كبرى، أبرزها نيويورك، واشنطن، ولوس أنجلوس. وتشير مصادر بقطاع الطيران إلى أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى تعطيل هذه الرحلات، لا سيما مع تقلص عدد الموظفين الفيدراليين المعنيين بتأمين وإدارة الأجواء.