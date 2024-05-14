وزير السياحة: السعودية تتصدر مركز الابتكارات في العالم بقيمة 800 مليار ريال

وخلال مشاركته في المبادرة قال وزير السياحة أحمد الخطيب إن الطلب على التراخيص في القطاع السياحي بالسعودية ارتفع بنسبة 90%، مضيفًا بأن السعودية أصبحت مركزًا للابتكارات حول العالم باستثمارات وصلت إلى 800 مليار ريال.