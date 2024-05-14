وزير السياحة: السعودية تتصدر مركز الابتكارات في العالم بقيمة 800 مليار ريال

افتُتح في مدينة الرياض اليوم الثلاثاء مؤتمر مبادرة "معًا لمستقبل أفضل"، بمشاركة ضخمة من جانب المسؤولين ورجال الأعمال البريطانيين.
ويضم الوفد نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، وسبعة وزراء بريطانيين، إلى جانب 800 من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. وتستمر المبادرة يومين.
وخلال مشاركته في المبادرة قال وزير السياحة أحمد الخطيب إن الطلب على التراخيص في القطاع السياحي بالسعودية ارتفع بنسبة 90%، مضيفًا بأن السعودية أصبحت مركزًا للابتكارات حول العالم باستثمارات وصلت إلى 800 مليار ريال.
ويعد المؤتمر إحدى مبادرات مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي-البريطاني، ويهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في قطاعات واعدة عدة، إضافة إلى تطوير التجارة والاستثمار المتبادل.
يُذكر أن السعودية تستثمر أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 في عدد من المشاريع الرئيسية، منها: نيوم ومشروع البحر الأحمر والقدية ومترو الرياض.