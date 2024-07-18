السياحة السعودية تحقق أرقامًا استثنائية في 2023.. والعاصمة المقدسة تتصدر المشهد

ووفق تقرير مؤشرات السياحة المحلية بلغ نمو السياح 5 % مقارنة بعام 2022، بينما الإنفاق ارتفع 7 % مقارنة مع عام 2022. وبلغ عدد زيارات السياح السعوديين 65.3 مليون زيارة بإنفاق 95.9 مليار ريال، بينما غير السعوديين 16.6 مليون زيارة بإنفاق 18.5 مليار ريال.