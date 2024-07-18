السياحة السعودية تحقق أرقامًا استثنائية في 2023.. والعاصمة المقدسة تتصدر المشهد

أوضح التقرير الإحصائي السنوي للسياحة في المملكة والذي أصدرته وزارة السياحة أن منطقة مكة المكرمة تصدرت في استقبال السياح السعوديين وغير السعوديين خلال عام 2023، بحصة 16.8 مليون زيارة للمواطنين و5.8 ملايين زيارة لغير السعوديين.
وفي التفاصيل، حلت الرياض في المرتبة الثانية، بحصة 13.6 مليون زيادة للسعوديين و2.7 مليون لغير السعوديين ثم المنطقة الشرقية بعدد 11 مليون زيارة للسعوديين و2.5 مليون زيارة لغير السعوديين.
وحققت السياحة المحلية أرقامًا تاريخية في عام 2023 في أعداد السياح ومعدل الإنفاق السياحي لتصل إلى 81.9 مليون زيارة بإجمالي إنفاق 114.4 مليار ريال.
ووفق تقرير مؤشرات السياحة المحلية بلغ نمو السياح 5 % مقارنة بعام 2022، بينما الإنفاق ارتفع 7 % مقارنة مع عام 2022. وبلغ عدد زيارات السياح السعوديين 65.3 مليون زيارة بإنفاق 95.9 مليار ريال، بينما غير السعوديين 16.6 مليون زيارة بإنفاق 18.5 مليار ريال.