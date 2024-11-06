بالصور.. أجنحة السعودية واليونان والمالديف تخطف الأضواء في معرض "سوق السفر العالمي بلندن 2024"

وفي كلمته أشار "هيستي" إلى أن "القاعات ممتلئة بالفعل، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا التجمع صفقات السفر التي بلغت قيمتها 2.2 مليار جنيه إسترليني، وتم إبرامها العام الماضي".