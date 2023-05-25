بمشاركة السعودية.. اختتام الاجتماع التاسع للجنة الفنية للسياحة العربية

اختتمت أعمال الاجتماع التاسع للجنة الفنية للسياحة العربية، اليوم الخميس، بمقرّ الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، برئاسة مملكة البحرين، ومشاركة السعودية وممثّلي وزارات السياحة في الدول العربية.
وناقش اجتماعُ اللجنة، على مدى يومين، عددًا من البنود الخاصّة بالعمل العربي المشترك بالمجال السياحي، وفي مقدّمتها وضع مبادئ عامة عربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللّقاحات واستخدامها داخل الدول العربية.
وكان قد أكّد مديرُ إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، الوزير مفوض الدكتور بهجت أبو النصر، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة التي عقدت على مدى يومين؛ أهميةَ البند المتعلّق بالمدونة الدولية لحماية السياح في منطقة الشرق الأوسط، التي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، وتنظيم ندوات لعرض المدونة على الجهات المعنية بقطاع السياحة في الدول العربية؛ إذ تعتبر المدونة صكًّا ذا طبيعة غير ملزمة قانونيًّا.
وقال "أبو النصر": إن اللجنة ستناقش بندًا حول "العمل السياحي العربي المشترك" يشتمل على مقترحات للتسهيلات التي يمكن أن تقدم للسائح العربي؛ تمهيدًا لاعتمادها من المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته المقبلة، وكذلك منح تسهيلات للسائح العربي في إطار تشجيع السياحة العربية البينية، والعمل على تصميم برامج سياحية مشتركة من أجل جذب السائح الأجنبي للمنطقة العربية.
وأشار إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية عكفت على وضع مقترح لبروتوكول تعاون عربي بيني في قطاع السياحة، يهدف إلى خلق مناخ إيجابي؛ لجذب مزيد من السياحة العربية البينية والسياحة الخارجية إلى المنطقة العربية، وتقديم كل التسهيلات للسائح العربي.
كما أوضح "أبو النصر" أن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقّت مقترحًا من الجزائر حول "تعزيز قدرات الذكاء الاقتصادي في السياحة"، بهدف حثّ الحكومات العربية على دعم المؤسسات السياحية لتطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي، باعتبار أن اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاصطناعي من التخصصات الجديدة نسبيًّا.