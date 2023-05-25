بمشاركة السعودية.. اختتام الاجتماع التاسع للجنة الفنية للسياحة العربية

وكان قد أكّد مديرُ إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، الوزير مفوض الدكتور بهجت أبو النصر، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة التي عقدت على مدى يومين؛ أهميةَ البند المتعلّق بالمدونة الدولية لحماية السياح في منطقة الشرق الأوسط، التي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، وتنظيم ندوات لعرض المدونة على الجهات المعنية بقطاع السياحة في الدول العربية؛ إذ تعتبر المدونة صكًّا ذا طبيعة غير ملزمة قانونيًّا.