شاهد... هذه أفضل 10 ناقلات جوية بالشرق الأوسط وأفريقيا في دقة المواعيد لعام 2023.. هنا التفاصيل

عالميًا، سجلت شركة طيران أفيانكا الكولومبية نسبة وصول في الوقت المحدد بنسبة 85.73% من بين 213.039 رحلة، فيما سجلت شركة طيران آزول البرازيلية نسبة وصول وصلت في الوقت المحدد بنسبة 85.51% من بين 310,972 رحلة، وحصلت شركة دلتا إيرلاينز ومقرها الولايات المتحدة على نسبة 84.72% من بين 1,635,486 رحلة، في حين حصلت شركة أيبيريا الإسبانية على 84.38% من بين 170,750 رحلة.