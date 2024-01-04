شاهد... هذه أفضل 10 ناقلات جوية بالشرق الأوسط وأفريقيا في دقة المواعيد لعام 2023.. هنا التفاصيل

نشرت شركة "سيريوم" المزود العالمي لتحليلات الطيران، أحدث إحصاءات المتعلقة بالالتزام بمواعيد شركات الطيران في عام 2023 للناقلات الجوية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي يبلغ عددها أكثر من 80 شركة طيران واحتل المركز الأول الطيران العماني.
ويأتي ذلك وفقاً لأحدث تقرير بعنوان "مراجعة الأداء في الوقت المحدد" لعام 2023، والذي يعتمد على التحليل الزمني لإقلاع الرحلة في الوقت المحدد، ويتم تعريفها على أنها رحلة تصل في غضون 15 دقيقة من وصول البوابة المقررة.
ويعتمد التقرير الذي أصبح الآن في عامه الخامس عشر بياناته وتحليلاته على أكثر من 600 مصدر لمعلومات الطيران في الوقت الفعلي.
وتأتي قائمة الناقلات التي حصدت المراكز العشرة: الطيران العماني (عمان) 92.53%، وسفير (جنوب أفريقيا) 92.36%، الملكية الأردنية (الأردن) 87.51%، الخطوط الجوية القطرية (قطر) 85.11%، الاتحاد للطيران (الإمارات العربية المتحدة) 82.90%، السعودية (المملكة العربية السعودية) 81.29%، طيران الشرق الأوسط (لبنان) 79.15%، طيران الإمارات (الإمارات العربية المتحدة) 78.48%، الخطوط الجوية الكويتية (الكويت) 73.18%، الخطوط الجوية الكينية (كينيا) 71.86%، الطيران العماني الأكثر التزاماً بالمواعيد.
عالميًا، سجلت شركة طيران أفيانكا الكولومبية نسبة وصول في الوقت المحدد بنسبة 85.73% من بين 213.039 رحلة، فيما سجلت شركة طيران آزول البرازيلية نسبة وصول وصلت في الوقت المحدد بنسبة 85.51% من بين 310,972 رحلة، وحصلت شركة دلتا إيرلاينز ومقرها الولايات المتحدة على نسبة 84.72% من بين 1,635,486 رحلة، في حين حصلت شركة أيبيريا الإسبانية على 84.38% من بين 170,750 رحلة.