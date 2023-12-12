السعوديون يسجلون المركز الثاني لأكثر الجنسيات زيارة لروسيا في الشتاء.. هنا التفاصيل

بعد ثلاثة أشهر من إعفاء المواطنين السعوديين ومواطني عدة دول أخرى من الحصول على التأشيرة الروسية، حيث يحصل المواطنون السعوديون على التأشيرة "إلكترونيًّا" عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لإصدار التأشيرات الروسية؛ ارتفعت نسبة السعوديين الذين يخططون لزيارة روسيا في فصل الشتاء، بالإضافة إلى المواطنين الخليجيين والأتراك على مدار العام إلى 38%.