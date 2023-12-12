السعوديون يسجلون المركز الثاني لأكثر الجنسيات زيارة لروسيا في الشتاء.. هنا التفاصيل

بعد ثلاثة أشهر من إعفاء المواطنين السعوديين ومواطني عدة دول أخرى من الحصول على التأشيرة الروسية، حيث يحصل المواطنون السعوديون على التأشيرة "إلكترونيًّا" عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لإصدار التأشيرات الروسية؛ ارتفعت نسبة السعوديين الذين يخططون لزيارة روسيا في فصل الشتاء، بالإضافة إلى المواطنين الخليجيين والأتراك على مدار العام إلى 38%.
وجاء السعوديون في المركز الثاني بعد مواطني الإمارات العربية المتحدة، في حجز الفنادق في روسيا؛ وفقًا لنتائج دراسة أجرتها إحدى شركات خدمات الحجز الإلكتروني للفنادق في البلاد "أوستروفوك.رو"
وبحسب خدمة الحجز، "يأتي الطلب الرئيسي على الرحلات إلى روسيا هذا الشتاء من السياح من الشرق الأوسط؛ حيث يشكلون 38% من جميع الحجوزات؛ بينما كانت حصتهم الإجمالية في العام الماضي أقل بكثير وبلغت 23%، وتأتي الحصة الأكبر من الحجوزات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا والكويت وعمان".
أما السياح من أوروبا فكان نصيبها ربع إجمالي الحجوزات الأجنبية، وفي العام الماضي استحوذوا على الحصة الأكبر، وتبلغ 32%؛ أما الآسيويين فتبلغ الأعداد 19% من إجمالي الحجوزات مقابل 11% في العام الماضي، معظمهم من تايلاند والهند والصين وإندونيسيا واليابان.
وتستحوذ موسكو على نحو 60% من جميع الحجوزات في البلاد وسانت بطرسبورغ 18%، وكذلك مورمانسك وقازان، وكالينينغراد، وإيركوتسك، ونوفوسيبيرسك، وتيريبيركا، وسوتشي وياكوتسك.