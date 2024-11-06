"مايكل فيزر": البحر الأحمر "كنز سياحي" للسعودية ومصر.. و"دومينا" تتجه لفرص استثنائية على شواطئ المملكة

ويشرح "مايكل فيزر" قصة نجاح منتجع دومينا عندما بدأت عائلة "برياتوني" الإيطالية استثماراتها في شرم الشيخ، وتوجهت نحو الاستثمار العقاري أولاً، وقامت بتطوير مجموعة من الفلل والوحدات السكنية، ثم توسعت إلى الجانب الفندقي ونجحت في إنشاء مجتمع متكامل، يضم جميع الخدمات الضرورية، وهو نموذج يمكن أن نراه أيضًا في السعودية ودول أخرى مطلة على البحر الأحمر.