رسميًا في السعودية.. "بيور كونسيرج" تطلق تجارب سفر فاخرة وإقامات استثنائية بلا حدود

أطلق الخبير السياحي توفيق أبو الوفا رسميًا وكالة "بيور كونسيرج" في السعودية، لتكون منصة متخصصة في تقديم تجارب سفر فاخرة وخدمات ضيافة مصممة بعناية لتلبية احتياجات المسافرين الباحثين عن الرفاهية والإقامة الاستثنائية.
ويأتي تأسيس الوكالة بعد مسيرة مهنية امتدت لـ25 عامًا في قطاع السياحة والسفر، اكتسب خلالها أبو الوفا خبرة واسعة مكّنته من بناء رؤية متكاملة ترتكز على الابتكار والجودة وتخصيص التجارب بما يناسب كل عميل على حدة.
وأكد أبو الوفا أن "بيور كونسيرج" ستسعى إلى تقديم مستوى رفيع من الخدمات، عبر تصميم رحلات فاخرة، وتوفير خيارات إقامة مميزة، والاهتمام بكافة التفاصيل التي تضمن للمسافر راحة كاملة وتجربة لا تُنسى، مشيرًا إلى أن الوكالة تعتمد أعلى معايير الاحترافية في تنظيم الرحلات والخدمات المصاحبة.
وأضاف أن الوكالة تهدف إلى أن تكون الخيار الأول للمسافرين الراغبين في الجمع بين الرفاهية والخصوصية، من خلال خدمات تراعي تطلعات العملاء وتوفّر لهم تجارب سفر مصممة خصيصًا وفق أسلوب حياتهم واهتماماتهم.
وتعكس خطوة إطلاق "بيور كونسيرج" توجهًا متناميًا في السوق السعودي نحو خدمات الكونسيرج والسفر الفاخر، وتعزيز خيارات المسافرين بخدمات متقدمة تواكب التطور المستمر في قطاع السياحة، وتجعل من كل رحلة تجربة بلا حدود.