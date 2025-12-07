رسميًا في السعودية.. "بيور كونسيرج" تطلق تجارب سفر فاخرة وإقامات استثنائية بلا حدود

وأكد أبو الوفا أن "بيور كونسيرج" ستسعى إلى تقديم مستوى رفيع من الخدمات، عبر تصميم رحلات فاخرة، وتوفير خيارات إقامة مميزة، والاهتمام بكافة التفاصيل التي تضمن للمسافر راحة كاملة وتجربة لا تُنسى، مشيرًا إلى أن الوكالة تعتمد أعلى معايير الاحترافية في تنظيم الرحلات والخدمات المصاحبة.