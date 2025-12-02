بالصور "بورصة".. أعجوبة المدن التركية التي تجمع الفصول الأربعة بين التاريخ والطبيعة

أسواق نابضة ومذاقات فريدة

لا يكتمل أي برنامج سياحي في بورصة دون زيارة سوق الحرير (كوزا خان)، الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر، ويُعد مركزًا مهمًا لصناعة المنسوجات والمنتجات اليدوية.

كما تشتهر المدينة بمأكولاتها المحلية، وعلى رأسها كباب إسكندر، الذي انطلق من بورصة ليصبح أحد أشهر أطباق المطبخ التركي.