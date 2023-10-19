بالصور رأس الخيمة "الإمارة الذهبية" تستهدف 50 ألف سائح سعودي في عام 2024

الجبال: يُعتبر جبل جيس مركزًا للمغامرات في الشرق الأوسط؛ إذ يصل ارتفاعه إلى حوالى 2.000 متر فوق مستوى سطح البحر، ويزخر بمجموعة متنوعة من أنشطة المغامرات التي تناسب جميع الأعمار. ويوفر "متنزه جيس للمغامرات" عددًا من المغامرات التي تحبس الأنفاس مثل جيس فلايت أطول مسار انزلاق في العالم، ويمكن للزوار أيضًا استكشاف جمال جبال الحجر مع "جيس سكاي تور"، وهي عبارة عن مسار من ستة مسارات انزلاقية في جبل جيس، بالإضافة إلى تجربة جيس سليدر أطول رحلة على الزلاجة في المنطقة.