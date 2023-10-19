بالصور رأس الخيمة "الإمارة الذهبية" تستهدف 50 ألف سائح سعودي في عام 2024

أكد إياد راسبي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة سياحة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الإمارة تتمتع بالعديد من المقومات المميزة التي تجعلها مقصدًا مميزًا وبارزًا للعديد من السياح على مستوى العالم بشكل عام والعربي بشكل خاص.
وشدد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة سياحة رأس الخيمة، على أن السوق السياحي السعودي يتصدر اهتمامات المسؤولين في إمارة رأس الخيمة؛ لافتًا إلى أن المستهدف من السوق السعودي هم العائلات والمهتمون بالمغامرات والرحلات المثيرة؛ وهو ما توفره منطقة رأس الخيمة؛ حيث يوجد أطول مسار انزلاقي في العالم.
وقال "راسبي": "نستهدف استقطاب 50 ألف سائح سعودي مع نهاية 2024، كما أننا نتعاون مع شركات السياحة لتسويق ما تتميز به المنطقة من مقومات سياحية مميزة".
وتابع نائب الرئيس التنفيذي لهيئة سياحة رأس الخيمة: "نسعى في 2024 لافتتاح 4 فنادق جديدة في رأس الخيمة وتأهيل فنادق أخرى، كذلك نعمل على تنفيذ فعاليات جديدة في جبل جيس لجذب أكبر عدد من السياح خلال السنوات القادمة".
وتوفر إمارة رأس الخيمة طيفًا متنوعًا من التجارب التي لا يُنسَى؛ حيث يمكن للزوار استكشاف مناظرها الطبيعية الساحرة بدءًا من البحر والشاطئ والصحراء وصولًا إلى السلاسل الجبلية.
وحصلت إمارة رأس الخيمة على لقب عاصمة السياحة الخليجية لعامي 2020 و2021، وتتمتع بشعبية واسعة تعود إلى موقعها المتميز الذي يسهل الوصول إليه.
وتتميز رأس الخيمة -إمارة الطبيعة الخلابة أو "الإمارة الذهبية"- بطيف متنوع من المناظر الطبيعية المذهلة والأنشطة الممتعة وخيارات الفنادق المناسبة لجميع أنواع العطلات.
وتقع الإمارة على بُعد 45 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي؛ ليصبح استكشاف هذا الجزء الرائع من دولة الإمارات أسهل من أي وقت مضى.
وتتنوع تضاريس الإمارة بشكل كبير؛ حيث تحفل بالشواطئ البكر، وغابات المانغروف الخصبة والكثبان الرملية، بالإضافة إلى الواحات الخضراء الخصبة والمناظر الخلابة لجبال الحجر المهيبة؛ بما فيها جبل جيس أعلى قمة جبلية في الإمارات، والتي تزخر بأنشطة المغامرات في الأعالي.
الجبال: يُعتبر جبل جيس مركزًا للمغامرات في الشرق الأوسط؛ إذ يصل ارتفاعه إلى حوالى 2.000 متر فوق مستوى سطح البحر، ويزخر بمجموعة متنوعة من أنشطة المغامرات التي تناسب جميع الأعمار. ويوفر "متنزه جيس للمغامرات" عددًا من المغامرات التي تحبس الأنفاس مثل جيس فلايت أطول مسار انزلاق في العالم، ويمكن للزوار أيضًا استكشاف جمال جبال الحجر مع "جيس سكاي تور"، وهي عبارة عن مسار من ستة مسارات انزلاقية في جبل جيس، بالإضافة إلى تجربة جيس سليدر أطول رحلة على الزلاجة في المنطقة.
ويمكن للمستكشفين الذين يتطلعون إلى الاستمتاع برؤية إطلالة شاملة على رأس الخيمة من أعلى؛ الانطلاق في تجربة التحليق بمنطاد الهواء الساخن الجديدة التي توفر إطلالات مذهلة على المناظر الطبيعية الرائعة في الإمارة، ويطير المنطاد بحجم 450 ألف قدم مكعب فوق صحراء الوادي على ارتفاع 34.6 مترًا ليستمتع ركابه بمشاهدة الكثبان الرملية اللامعة، وجبال الحجر الضخمة، ومياه الساحل المتلألئ، مع اكتشاف ملامح الحياة البرية.
وقد استقبلت رأس الخيمة 600 ألف زائر خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير ويونيو 2023، بزيادة قدرها 14.8% مقارنةً مع النصف الأول من عام 2022، وأدى ذلك إلى تحقيق أعلى إيرادات مرتبطة بالسياحة على الإطلاق خلال فترة نصف سنوية.