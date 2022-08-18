هل بدأ عصر "طائرات الفنادق"؟! "الفورسيزونز" يطلق رحلاته الخاصة وأول حجز في 2024

ولاقى الإعلان عن هذه الرحلات طلبًا متزايدً ومرتفعً حتى إن أغلب المقاعد الخاصة في عام 2023 قد حُجزت، وذلك لما تتسم به من دقة في التخطيط إلى جانب التجارب الاستثنائية التي تُوفرها للضيوف في وجهات مميزة يصلون إليها على متن طائرة فورسيزونز الخاصة الجديدة.