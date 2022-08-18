هل بدأ عصر "طائرات الفنادق"؟! "الفورسيزونز" يطلق رحلاته الخاصة وأول حجز في 2024

أعلنت فنادق ومنتجعات فورسيزونز، الشركة العالمية الرائدة في مجال الضيافة الفاخرة عن المجموعة الأولى من رحلات "تجارب طائرة فورسيزونز الخاصة" لعام 2024.
ولاقى الإعلان عن هذه الرحلات طلبًا متزايدً ومرتفعً حتى إن أغلب المقاعد الخاصة في عام 2023 قد حُجزت، وذلك لما تتسم به من دقة في التخطيط إلى جانب التجارب الاستثنائية التي تُوفرها للضيوف في وجهات مميزة يصلون إليها على متن طائرة فورسيزونز الخاصة الجديدة.
وتتمتع طائرات الفورسيزونز الخاصة الجديدة بتقديم رحلات قصيرة للمسافرين الذين ليس لديهم وقت طويل والراغبين في تجربة المزيد في وقت أقل.
وأعلن القائمون على الرحلات الجوية للفورسيزونز أن أول الحجوزات المتاحة للاختيار ستكون متاحة من عام 2024.