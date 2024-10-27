وزير السياحة المصري يلتقط صورة مع "كلبة الأهرام" صاحبة المليار مشاهدة

وحمل وزير السياحة والآثار المصري الكلبة فرحة، التي اشتُهرت وسط العالم بعد أن صعدت إلى قمة الهرم، والتُقطت لها صور عدة، انتشرت في جميع أنحاء العالم، ووصلت المشاهدات إلى ما يزيد على مليار مشاهدة، فيما اعتبرها المصريون دعاية مجانية للسياحة المصرية، والتقط الوزير صورة تذكارية معها.