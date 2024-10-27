وزير السياحة المصري يلتقط صورة مع "كلبة الأهرام" صاحبة المليار مشاهدة

كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية عن إطلاق مبادرة لرعاية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة في المناطق الأثرية، خاصة منطقة الأهرامات، الأعجوبة القديمة المتبقية حتى الآن.
وحمل وزير السياحة والآثار المصري الكلبة فرحة، التي اشتُهرت وسط العالم بعد أن صعدت إلى قمة الهرم، والتُقطت لها صور عدة، انتشرت في جميع أنحاء العالم، ووصلت المشاهدات إلى ما يزيد على مليار مشاهدة، فيما اعتبرها المصريون دعاية مجانية للسياحة المصرية، والتقط الوزير صورة تذكارية معها.
وكان السائح مارشيل موشل، الذي التقط بطائرته الشراعية صورة للكلبة وهي تتجول على قمة هرم خوفو بالجيزة، قد أثار ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تمكنت الكلبة من بلوغ قمة الهرم التي يبلغ ارتفاعها نحو 150 مترًا.