بالفيديو.. العالم يتجه إلى الرياض: 160 دولة و120 متحدثًا في أضخم حدثين للسياحة العالمية خلال نوفمبر المقبل

ويركز المنتدى على الاستثمار في السياحة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والابتكار، إلى جانب إطلاق منطقة الابتكار التي تستعرض أحدث التقنيات والحلول الرقمية في القطاع السياحي، كما يتضمن جلسات حوارية لربط المستثمرين الدوليين بالمشاريع السعودية، في خطوة تعزز مكانة المملكة كوجهة أولى للاستثمار السياحي في المنطقة.