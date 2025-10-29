بالفيديو.. العالم يتجه إلى الرياض: 160 دولة و120 متحدثًا في أضخم حدثين للسياحة العالمية خلال نوفمبر المقبل

تتحول الرياض إلى العاصمة العالمية لصناعة السياحة خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث تستضيف الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، بالتزامن مع إطلاق النسخة الأولى من منتدى "تورايز" (TOURISE)، ليجتمع صنّاع القرار والمستثمرون وقادة الفكر من أكثر من 160 دولة في حدثين متتاليين يرسخان مكانة المملكة كوجهة عالمية لرسم مستقبل السياحة.
تُقام الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر 2025، بمشاركة وفود رسمية من الدول الأعضاء، إلى جانب منظمات وشركات دولية رائدة في مجالات السفر والضيافة.
وسيشهد الحدث سلسلة من الجلسات واللجان المتخصصة التي تتناول ملفات التحول الرقمي، والاستدامة، والمنافسة السياحية، والإحصاءات العالمية، إلى جانب جلسة رئيسية بعنوان “السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف المستقبل”. كما ستُعقد جلسة انتخاب الأمين العام الجديد للمنظمة خلال الجلسة الختامية.
ويُعد استضافة هذا الحدث العالمي في الرياض للمرة الأولى تتويجًا للدور المتصاعد للمملكة في دعم التعاون الدولي وتطوير صناعة السياحة عالميًا، حيث يتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة السياحة العالمية.
وبعد اختتام أعمال الجمعية، تستضيف الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 فعاليات منتدى TOURISE 2025، وهو منصة عالمية جديدة تجمع أكثر من 120 متحدثًا من كبار المستثمرين والمسؤولين ورواد الابتكار والتقنية في العالم.
ويركز المنتدى على الاستثمار في السياحة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والابتكار، إلى جانب إطلاق منطقة الابتكار التي تستعرض أحدث التقنيات والحلول الرقمية في القطاع السياحي، كما يتضمن جلسات حوارية لربط المستثمرين الدوليين بالمشاريع السعودية، في خطوة تعزز مكانة المملكة كوجهة أولى للاستثمار السياحي في المنطقة.
من وضع السياسات إلى بناء الشراكات، ومن الاستثمار إلى الابتكار، تواصل الرياض تأكيد ريادتها في رسم ملامح مستقبل السياحة العالمية، عبر استضافتها لأكبر تجمع دولي للقطاع منذ تأسيس المنظمة.
ويؤكد هذا الحدث المزدوج قدرة المملكة على تنظيم فعاليات عالمية غير مسبوقة، وجعلها منصة تجمع بين الضيافة السعودية الأصيلة والرؤية المستقبلية الطموحة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جعل السياحة رافدًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني ومصدر إلهام عالمي للتحول السياحي المستدام.