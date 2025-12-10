دراسة: القيم السعودية تعزّز محتوى التواصل الاجتماعي والأصالة تبني الثقة

أجرت سناب شات، بالتعاون مع بوبليسيس ميديا الشرق الأوسط وإبسوس، دراسة موسعة في المملكة العربية السعودية لفهم ما يريده صُنّاع المحتوى من المنصات الاجتماعية والعلامات التجارية وطبيعة علاقتهم مع جمهورهم، وكشفت نتائجها أن العادات والقيم السعودية تلعب دورًا محوريًّا في تشكيل أسلوب المحتوى وسلوك منشئيه، وأن الأصالة باتت العامل الأكثر تأثيرًا في بناء الثقة.
وأظهرت الدراسة أن صُنّاع المحتوى يرون في سناب شات مساحة يومية صادقة، ويشعرون بارتباط شخصي أقوى معها مقارنة بالمنصات الأخرى، حيث عبّر 94٪ منهم عن تقارب كبير مع المنصة مقابل 76٪ للمنصات الأخرى، مع راحة مضاعفة في مشاركة اللحظات الحقيقية من حياتهم اليومية. ويرى صُنّاع المحتوى أن سناب شات بيئة آمنة للتعبير الطبيعي، بما يعكس الثقافة المحلية ويعزز التواصل الواقعي مع المجتمع.
وبيّنت النتائج أن صُنّاع المحتوى في السعودية ينتقون شراكاتهم مع العلامات التجارية بحرص، مع اهتمام واضح بالقيم المشتركة والجودة، وتفضيل للتعاون طويل الأمد بدلًا من الصفقات الفردية؛ حيث أشار 41٪ إلى أن الشراكات المستمرة تُحقق نتائج أصدق وأعمق، بينما ينظرون إلى جمهورهم بوصفه مجتمعًا قريبًا وليس مجرد متابعين. واتفق 77٪ من مستخدمي سناب شات على أن صُنّاع المحتوى يشعرونهم بأنهم "أصدقاء" يشاركونهم تفاصيل الحياة اليومية.
وأكدت الدراسة أن العلامات التجارية تستطيع تحقيق نتائج أقوى عندما تدعم المحتوى الأصيل المتطابق مع أسلوب صانع المحتوى وقيمه، وأن فهم طريقة تصميم المحتوى عبر المنصات يشكل محورًا أساسيًّا لنجاح الشراكات في السوق السعودي.
وقالت رشا الغصيني، رئيسة قسم الوكالات في سناب شات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن صُنّاع المحتوى يعيدون تعريف الأصالة في المنصات الرقمية، مؤكدة أن سناب شات باتت المكان الذي تُبنى فيه الروابط الصادقة. وأشارت إلى أن العلامات التجارية التي تعتمد التعاون القائم على الثقة ستكون الأقرب إلى تحقيق تأثير واقعي ومستدام.
كما أوضحت ديالا بدران، رئيسة قسم المحتوى في مجموعة بوبليسيس الشرق الأوسط، أن الدراسة تكشف بوضوح أهمية الأصالة والشراكات الممتدة، مشيرة إلى أن تمكين صُنّاع المحتوى من سرد قصصهم بأسلوبهم يعزّز قوة حضور العلامات التجارية. وأضافت أن المجموعة ستعمل خلال 2026 على تعزيز حلول تسويق صُنّاع المحتوى لتقديم سرد قصصي حقيقي بالشراكة مع المنصات الرقمية، وفي مقدمتها سناب شات.