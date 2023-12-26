53 مليون سائح إلى تركيا في 2023.. وهذه نسبة السعوديين والعرب

ارتفع عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية نوفمبر 2023 بنسبة 11.82% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب وزارة الثقافة والسياحة التركية.
وارتفعت أعداد السياح السعوديين بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل عددهم إلى 784 ألف سائح لتأتي في المرتبة الثانية بعد العراقيين الذين بلغ عددهم 987 ألف سائح في الأشهر الـ11 الأولى من العام، فيما بلغ عدد السياح العرب 4 ملايين، ما يمثل 9% من إجمالي السياح الذين زاروا تركيا خلال تلك الفترة.
وفي قائمة السياح الأجانب، تصدر الروس قائمة السياح الأجانب الأكثر زيارة لتركيا خلال أول 11 شهراً من 2023، تلاهم الألمان في المرتبة الثانية، ومن ثم البريطانيون في المرتبة الثالثة، ثم البلغار، وحل الإيرانيون الذين يجاورون تركيا في حدودها الشرقية، في المرتبة الخامسة.
وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية وضعت هدف استقبال 60 مليون سائح أجنبي عام 2023، وزيادة عائدات السياحة إلى 56 مليار دولار خلال العام الحالي، إلا أنها حققت ما يقارب 88% من هذا الرقم.
وأوضحت الوزارة أن تركيا استقبلت خلال الفترة المذكورة 52 مليوناً و742 ألفاً و526 زائراً.
ومن بين الزائرين 46 مليوناً و725 ألفاً و424 أجنبياً، إضافة إلى 6 ملايين و17 ألفاً و102 من المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج.
وتصدّر الروس قائمة السياح الأجانب الأكثر زيارة لتركيا خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، تلاهم الألمان في المرتبة الثانية، ثم مواطنو المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة، ثم البلغار فالإيرانيون على التوالي.
وتهدف الحكومة التركية لاستقبال 90 مليون سائح عام 2028، ورفع عائدات السياحة إلى 100 مليار دولار.