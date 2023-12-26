53 مليون سائح إلى تركيا في 2023.. وهذه نسبة السعوديين والعرب

وارتفعت أعداد السياح السعوديين بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل عددهم إلى 784 ألف سائح لتأتي في المرتبة الثانية بعد العراقيين الذين بلغ عددهم 987 ألف سائح في الأشهر الـ11 الأولى من العام، فيما بلغ عدد السياح العرب 4 ملايين، ما يمثل 9% من إجمالي السياح الذين زاروا تركيا خلال تلك الفترة.