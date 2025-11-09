أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة متحدثًا بالعربية لأول مرة... السعودية تتصدر مستقبل السياحة العالمية.. ورؤية ولي العهد تجاوزت التوقعات

وقال زوراب، وهو من دولة جورجيا ويتولى حاليًا منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) منذ عام 2018، متحدثًا باللغة العربية لأول مرة:

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنه لشرف كبير أن أتحدث إليكم اليوم باللغة العربية، في لحظة تاريخية تجتمع فيها دول العالم هنا في الرياض للاحتفال بعيدنا الخمسين."