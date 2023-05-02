خطوط طيران إماراتية لأول مرة إلى القيصومة و4 وجهات سعودية.. شاهد التفاصيل

أعلنت شركة فلاي دبي، الطيران الاقتصادي الإماراتي، على هامش سوق السفر العربي المقام حاليًا في دبي، أنها منذ بداية عام 2023 وسَّعت شبكتها مع بدء عملياتها إلى القيصومة والعلا وجازان ونجران ونيوم في السعودية، ووجهات أخرى.
وأوضحت الشركة أنها حققت نموًّا استثنائيًّا خلال الربع الأول من العام الجاري 2023؛ إذ نقلت أكثر من 3.37 مليون مسافر خلال الفترة بين الأول من يناير و31 مارس 2023، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، مع استعدادها لفترة صيف مزدحمة في الفترة بين الأول من يوليو و30 سبتمبر 2023؛ إذ تتوقع نمو السعة المقعدية بنحو 20% عبر شبكتها.