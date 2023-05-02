خطوط طيران إماراتية لأول مرة إلى القيصومة و4 وجهات سعودية.. شاهد التفاصيل

وأوضحت الشركة أنها حققت نموًّا استثنائيًّا خلال الربع الأول من العام الجاري 2023؛ إذ نقلت أكثر من 3.37 مليون مسافر خلال الفترة بين الأول من يناير و31 مارس 2023، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، مع استعدادها لفترة صيف مزدحمة في الفترة بين الأول من يوليو و30 سبتمبر 2023؛ إذ تتوقع نمو السعة المقعدية بنحو 20% عبر شبكتها.