الرياض تستعد لانطلاق 35 خيمة إفطار وسحور فاخرة في شهر رمضان 1445

عُرفت الخيم الرمضانية قديمًا في القرن العاشر، وكان يطلق عليها اسم "بيت الشعر"، وكانت تضم بعض الفعاليات الشعرية وقراءة القرآن، ثم تطورت إلى إضافة تقديم الإفطار، ثم بعد مدة أضيف السحور، وهكذا بدأت الخيم الرمضانية في مصر منذ عشرة قرون تقريبًا، وكان يطلق عليها "الصاردك" وهي خيام في الأصل نُصبت في القاهرة لتقديم التعازي، ومع مرور الوقت تحولت "الصاردك" لإتاحة الطعام للعامة؛ حيث أصبحت أماكن لتوفير الطعام والمأوى للمحتاجين خاصةً خلال أشهر الشتاء، ثم انتقلت إلى الخيمة الرمضانية.