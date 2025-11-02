العُلا تواصل تألّقها بفوزها بثلاث فئات رئيسية ضمن جوائز السفر العالمية 2025

وتُعدّ العُلا من الوجهات التي تجمع بين جمال الطبيعة وعمق التاريخ في تناغمٍ يأسر الزائر منذ الوهلة الأولى، إذ تشتهر بتضاريسها الصحراوية الأخّاذة وتنوّع تكويناتها الصخرية المهيبة التي تشكّل لوحة طبيعية فريدة، إلى جانب كونها موطنًا لعددٍ من أبرز المواقع التراثية في المنطقة، من أهمها الحِجر، أول موقع سعودي أُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، والمعروف بمدافنه النبطية المحفورة في الصخور بإتقانٍ فريد يعكس عبقرية الإنسان القديم وإبداعه الفني والهندسي.