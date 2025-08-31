تعرف على شركة الطيران الخليجية الوحيدة التي تُسيّر 130 رحلة أسبوعيًا لـ11 مطارًا سعوديًا

تواصل الخطوط الجوية القطرية ترسيخ مكانتها في السوق السعودي، بصفتها شركة الطيران الخليجية "متكاملة الخدمات" الوحيدة التي تُسيّر رحلاتها إلى 11 مطارًا داخل المملكة، ما يعكس حضورًا تشغيليًا قويًا في مختلف المدن السعودية.
وخلال موسم الصيف الجاري، شغلت الناقلة أكثر من 130 رحلة أسبوعية إلى وجهات سعودية متنوعة، تصدّرتها العاصمة الرياض التي سجّلت 35 رحلة أسبوعيًا، يتم تشغيل معظمها بطائرات عريضة البدن، بما يواكب الطلب المرتفع على هذا المسار الحيوي.
وتملك الخطوط القطرية أحد أكبر وأحدث أساطيل الطيران في العالم، يضم أكثر من 250 طائرة حديثة، وتنقل سنويًا ما يزيد على 30 مليون مسافر، مما يعزز مكانتها بين أبرز شركات الطيران العالمية من حيث الكفاءة، والتوسع، وجودة الخدمة.