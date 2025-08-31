تعرف على شركة الطيران الخليجية الوحيدة التي تُسيّر 130 رحلة أسبوعيًا لـ11 مطارًا سعوديًا

وتملك الخطوط القطرية أحد أكبر وأحدث أساطيل الطيران في العالم، يضم أكثر من 250 طائرة حديثة، وتنقل سنويًا ما يزيد على 30 مليون مسافر، مما يعزز مكانتها بين أبرز شركات الطيران العالمية من حيث الكفاءة، والتوسع، وجودة الخدمة.