"الخطيب": تعظيم دور "السياحة" لتحقيق مستهدفات الترويج للمملكة كوجهة رائدة عالميًا

أكد وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة يؤكد الدعم المستمر من قبل القيادة لمنظومة السياحة السعودية؛ من أجل تحقيق مستهدفات القطاع المتوافقة مع رؤية السعودية 2030 حسب منصة الهيئة في موقع إكس.
وأضاف الوزير "الخطيب" أن تنظيم الهيئة السعودية للسياحة يعزز من قدرة الهيئة على الترويج للمملكة كوجهة سياحية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأبان "الخطيب" أن ما تشهده الهيئة السعودية للسياحة من تطور ملموس هو نتاج اهتمام القيادة بتنظيم ودعم القطاع السياحي بشكل عام والهيئة بصفة خاصة، كما يعزز من قدرتها على تحقيق تطلعات ومستهدفات القطاع السياحي، إضافة إلى تمكينها للقيام بدورها المحوري في الترويج للمملكة العربية السعودية كوجهة سياحية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، وجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وتطوير المنتجات السياحية.