"الخطيب": تعظيم دور "السياحة" لتحقيق مستهدفات الترويج للمملكة كوجهة رائدة عالميًا

وأبان "الخطيب" أن ما تشهده الهيئة السعودية للسياحة من تطور ملموس هو نتاج اهتمام القيادة بتنظيم ودعم القطاع السياحي بشكل عام والهيئة بصفة خاصة، كما يعزز من قدرتها على تحقيق تطلعات ومستهدفات القطاع السياحي، إضافة إلى تمكينها للقيام بدورها المحوري في الترويج للمملكة العربية السعودية كوجهة سياحية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، وجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وتطوير المنتجات السياحية.